Пенсіонери з інвалідністю можуть отримувати більше грошей: хто має право на доплати

Особа з інвалідністю для отримання додаткової допомоги має відповідати кільком критеріям.

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В Україні до 2024 року діє програма Всесвітньої продовольчої програми ООН, відповідно до якої особи, які отримали інвалідність із дитинства, а також діти з інвалідністю, мають право на додаткову виплату до пенсії. Про це йдеться в постанові уряду.

Розмір додаткової допомоги індивідуальний і розраховується як доплата до вже призначеної пенсії до досягнення загальної суми 3250 гривень. Це означає, що якщо основна пенсія менша, то виплата буде додатково збільшена до цієї суми.

Наприклад, при пенсії в розмірі 2 700 гривень надається додатковий платіж у розмірі 550 гривень. За даними джерела, щоб отримати додаткову виплату, особа з інвалідністю має відповідати певним критеріям:

мати пенсію не вище 3 250 грн;

проживати на контрольованій урядом території України;

не отримувати інші міжнародні виплати (ООН, ЮНІСЕФ) або виплати від держави (для ВПО, на закупівлю твердого палива в опалювальний сезон).

Отримання додаткової виплати не потребує окремого звернення; вона призначається автоматично всім одержувачам, які відповідають критеріям. Доплата здійснюється на той самий рахунок, на який надходить основна пенсія, через банківський переказ або через "Укрпошту".

Важливо зазначити, що мінімальні розміри пенсій по інвалідності в Україні дійсно можуть бути нижчими за 3 250 гривень, а саме:

для людей з інвалідністю І групи мінімальна пенсія становить 2 760 грн;

непрацюючих людей з інвалідністю II і III груп — 2 520 грн;

працюючих із ІІ або ІІІ групи інвалідності — 2 093 грн.

Нагадаємо, що в Україні певні категорії громадян у 2024 році можуть вийти на пенсію достроково. Це передбачено статтею 115 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Такі норми стосуються осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій, військових, які досягли певного віку — чоловіки — 55 років, жінки — 50 років.