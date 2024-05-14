Пенсия в Украине: какие выплаты предусмотрены при зарплате в 20 тысяч гривен

Большинство украинцев на заслуженном отдыхе в среднем получают пенсионные выплаты в размере до 5 тысяч гривен.

Related video

В Украине при зарплате в 20 тыс. грн и 35 годах стажа пенсия может быть всего лишь 5 637,6 грн. Размер пенсии определяется несколькими факторами, включая стаж работы и уровень заработной платы. Об этом говорится в материале издания "OBOZ.UA".

Последние данные Пенсионного фонда Украины показывают, что средняя зарплата, по которой уплачивается единый социальный взнос, составляет 16 836 грн. Отношение зарплаты в 20 тыс. грн к этой средней зарплате составляет 1,18.

Исходя из средней зарплаты за три года в размере 13 559,41 грн, 35 лет стажа и соотношения зарплаты в 20 тыс. грн к этой средней зарплате, размер будущей пенсионной выплаты оценивается в 5 637,6 грн.

Среди пенсионеров около 2,7 миллионов человек продолжают работать, и их средняя пенсия составляет 6 тыс. грн. Общее количество получающих пенсию составляет 10,1 миллиона человек. Из них наибольшее количество (2,6 миллиона) получают пенсию до 3 тыс. грн. Еще 1,7 миллиона человек получают пенсию от 3 тыс. до 4 тыс. грн, а 1,8 миллиона украинцев получают пенсию от 4 тыс. до 5 тыс. грн.

Таким образом, большинство украинцев на пенсии получают выплаты в размере до 5 тыс. грн. Высокие пенсии в размере от 10 тыс. грн получают 1,2 миллиона пенсионеров.

Также Фокус писал, что в течение 2024 года размер пенсий для украинских военнослужащих будет увеличен. Основанием для этого станет всеукраинская индексация, увеличение прожиточного минимума и вероятные изменения в расчете военной выслуги.

Ранее также сообщалось, какие изменения по стажу принял парламент и как это повлияет на размер пенсионных выплат.