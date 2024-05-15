В Киеве могут вернуть экстренные отключения света: в ДТЭК назвали условие

Генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко напомнил, что для украинской промышленности уже неделю действуют ограничения по использованию электроэнергии. К тому же вчера вечером и утром 15 апреля экстренные отключения вводились для населения, в том числе и для жителей Киева.

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В Киеве в течение дня могут вернуться аварийные отключения электроэнергии. Причиной этого является общая ситуация в энергосистеме. Об этом и эфире телемарафона рассказал генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко.

По его словам, для украинской промышленности ограничения по использованию электроэнергии действуют уже в течение недели. К тому же вчера вечером и в течение сегодняшнего утра экстренные отключения вводились для населения, в том числе и для жителей Киева.

Коваленко пояснил, что в столице отключение света почувствовали около 10% жителей. В то же время он не исключает сценария, согласно которому экстренные отключения могут вернуться в течение дня.

"Ограничения аварийные для населения отменены, но для промышленности они остаются на весь день. Конечно, если ситуация в течение дня будет меняться, то аварийные отключения могут вернуться", — отметил директор Yasno.

Как известно, вечером 14 мая и в течение нескольких часов утром 15 мая в Украине вводились контролируемые отключения электроэнергии. По словам энергетиков, основанием для ограничений является рост потребления на фоне похолодания. Сейчас отключения света для украинцев непродолжительные. В частности сегодня утром они продолжались всего несколько часов. Однако энергетики не исключают, что ситуация может ухудшиться. Поэтому граждан призывают быть экономными.

Также глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщал, что графики отключения электроэнергии в Украине введут при условии дефицита мощности, который нельзя будет покрыть внутренней генерацией и импортом.