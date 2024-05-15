В Києві можуть повернути екстрені відключення світла: в ДТЕК назвали умову

Генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко нагадав, що для української промисловості вже тиждень діють обмеження щодо використання електроенергії. До того ж вчора ввечері та зранку 15 квітня екстрені відключення вводилися для населення, зокрема і для жителів Києва.

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У Києві впродовж дня можуть повернутися аварійні відключення електроенергії. Причиною цього є загальна ситуація в енергосистемі. Про це і ефірі телемарафону розповів генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко.

За його словами, для української промисловості обмеження щодо використання електроенергії діють вже впродовж тижня. До того ж вчора ввечері та протягом сьогоднішнього ранку екстрені відключення вводилися для населення, зокрема і для жителів Києва.

Коваленко пояснив, що у столиці відключення світла відчули близько 10% жителів. Водночас він не виключає сценарію, згідно з яким екстрені відключення можуть повернутися впродовж дня.

"Обмеження аварійні для населення скасовані, але для промисловості вони залишаються на весь день. Звісно, якщо ситуація впродовж дня буде змінюватися, то аварійні відключення можуть повернутися", — зазначив директор Yasno.

Як відомо, ввечері 14 травня та впродовж кількох годин зранку 15 травня в Україні запроваджувалися контрольовані відключення електроенергії. За словами енергетиків, підставою для обмежень є зростання споживання на тлі похолодання. Наразі відключення світла для українців нетривалі. Зокрема сьогодні зранку вони тривали лише декілька годин. Проте енергетики не виключають, що ситуація може погіршитися. Тому громадян закликають бути заощадливими.

Також глава "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомляв, що графіки відключення електроенергії в Україні запровадять за умови дефіциту потужності, який не можна буде покрити внутрішньою генерацією та імпортом.