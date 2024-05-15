Пенсии в Украине: кто может получить выплаты более чем на 500 грн больше в июне

По данным ПФУ, надбавка по возрасту добавляется к пенсии автоматически.

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Благодаря дополнительным выплатам, пенсии украинских граждан могут существенно увеличиться. С начала июня некоторые пенсионеры получат дополнительные средства к своим пенсиям. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

Пенсионеры, достигшие возраста старше 80 лет, могут получить дополнительную надбавку к своей пенсии в размере 570 гривен. Основным требованием для получения этой надбавки является то, что сумма пенсионных выплат не должна превышать 10 340,35 гривен.

Доплата по возрасту предоставляется пенсионерам, которым исполнилось 70 лет. В настоящее время размер этой надбавки составляет:

лица в возрасте от 70 до 74 лет включительно получают доплату в размере 300 гривен;

от 75 до 79 лет – 456 гривен.

Надбавка по возрасту автоматически начисляется к пенсии в месяц, когда пенсионер достигает возраста 70 лет.

Напомним, что в Украине определенные категории граждан в 2024 году могут выйти на пенсию досрочно. Это предусмотрено статьей 115 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Такие нормы касаются лиц с инвалидностью вследствие войны и участников боевых действий, военных, достигших определенного возраста — мужчины — 55 лет, женщины — 50 лет.