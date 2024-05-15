Перерасчет пенсий 2024: почему некоторые украинцы не получили повышенные с апреля выплаты

По словам чиновницы Ларисы Дикой, автоматический перерасчет был произведен с 1 апреля текущего года только после поступления сведений об уплате единого взноса за предыдущий квартал.

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В то время как некоторым пенсионерам была начислена новая доплата к пенсии, повышенные выплаты работающим пенсионерам будут осуществлены только в июне, несмотря на то, что перерасчет пенсий был проведен с апреля. Об этом сообщила заместитель начальника Главного управления Пенсионного фонда Винницкой области Лариса Дикая в эфире телемарафона.

По ее словам, в июне придут первые повышенные выплаты с учетом доплат за апрель и май.

Чиновница утверждает, что автоматический перерасчет будет проведен с 1 апреля текущего года только после получения информации о выплате единого взноса за предыдущий квартал.

Так, она заявила, что с 1 января 2021 года в соответствии с законодательством было введено ежеквартальное представление объединенной отчетности по единому социальному взносу (ЕСВ) и налогу на доходы физических лиц, вместо ежемесячного. Отчетность должна быть представлена в течение 40 дней после окончания отчетного квартала.

Поэтому Пенсионному фонду не было возможности начать выплаты пенсий сразу с 1 апреля, так как данные о страховом стаже и заработной плате за первый квартал 2024 года еще не были доступны.

Итак, пенсионеры получат перерасчитанные пенсии в июне, включая доплаты за апрель и май.

Напомним, что в Украине определенные категории граждан в 2024 году могут выйти на пенсию досрочно. Это предусмотрено статьей 115 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Такие нормы касаются лиц с инвалидностью вследствие войны и участников боевых действий, военных, достигших определенного возраста — мужчины — 55 лет, женщины — 50 лет.