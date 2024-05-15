Пенсии в Украине: можно ли изменить дату получения выплат самостоятельно
По данным ПФУ, заявление об изменении способа получения пенсии можно подать лично, через законного представителя или отправить документы по почте.
В Украине пенсионные выплаты осуществляются между 4 и 25 числом каждого месяца. При регистрации пенсии определяется определенная дата выплаты, которая обычно остается неизменной. Тем не менее, многие пенсионеры изъявляют желание изменить дату получения пенсии. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.
Изменение даты выплаты пенсии возможно только при исключительных обстоятельствах. Пенсионный фонд обычно не изменяет заранее установленный график выплат, основываясь на категории пенсионера.
Выплаты пенсий через почту осуществляются в зависимости от территориальных зон, а через банки – в соответствии с календарем переводов от Пенсионного фонда с целью обеспечения равномерного распределения средств.
В Украине пенсии выплачиваются в соответствии с установленным графиком, который учитывает несколько важных факторов. Пенсии начисляются ежемесячно с 4 по 25 число, причем выплаты за конкретный месяц происходят в этом же месяце.
Первоначально пенсии получают следующие категории граждан:
- лица с инвалидностью из-за военных действий;
- участники боевых действий;
- лица, имеющие особые заслуги перед государством;
- семьи погибших.
Если пенсионер хочет изменить способ получения пенсии, например, перейти на выплаты через уполномоченные банки или получать ее по фактическому месту жительства, ему необходимо обратиться в местное отделение Пенсионного фонда Украины.
Обратиться можно в:
- местные управления Пенсионного фонда Украины;
- центры предоставления административных услуг в вашем регионе;
- ближайший центр предоставления административных услуг (ЦНАП).
Заявление об изменении способа получения пенсии можно подать лично, через законного представителя или отправить документы по почте (заказным письмом) в местное отделение Пенсионного фонда Украины.
Напомним, что в Украине определенные категории граждан в 2024 году могут выйти на пенсию досрочно. Это предусмотрено статьей 115 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Такие нормы касаются лиц с инвалидностью вследствие войны и участников боевых действий, военных, достигших определенного возраста — мужчины — 55 лет, женщины — 50 лет.