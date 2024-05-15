Пенсии в Украине: можно ли изменить дату получения выплат самостоятельно

По данным ПФУ, заявление об изменении способа получения пенсии можно подать лично, через законного представителя или отправить документы по почте.

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В Украине пенсионные выплаты осуществляются между 4 и 25 числом каждого месяца. При регистрации пенсии определяется определенная дата выплаты, которая обычно остается неизменной. Тем не менее, многие пенсионеры изъявляют желание изменить дату получения пенсии. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Изменение даты выплаты пенсии возможно только при исключительных обстоятельствах. Пенсионный фонд обычно не изменяет заранее установленный график выплат, основываясь на категории пенсионера.

Выплаты пенсий через почту осуществляются в зависимости от территориальных зон, а через банки – в соответствии с календарем переводов от Пенсионного фонда с целью обеспечения равномерного распределения средств.

В Украине пенсии выплачиваются в соответствии с установленным графиком, который учитывает несколько важных факторов. Пенсии начисляются ежемесячно с 4 по 25 число, причем выплаты за конкретный месяц происходят в этом же месяце.

Первоначально пенсии получают следующие категории граждан:

лица с инвалидностью из-за военных действий;

участники боевых действий;

лица, имеющие особые заслуги перед государством;

семьи погибших.

Если пенсионер хочет изменить способ получения пенсии, например, перейти на выплаты через уполномоченные банки или получать ее по фактическому месту жительства, ему необходимо обратиться в местное отделение Пенсионного фонда Украины.

Обратиться можно в:

местные управления Пенсионного фонда Украины;

центры предоставления административных услуг в вашем регионе;

ближайший центр предоставления административных услуг (ЦНАП).

Заявление об изменении способа получения пенсии можно подать лично, через законного представителя или отправить документы по почте (заказным письмом) в местное отделение Пенсионного фонда Украины.

Напомним, что в Украине определенные категории граждан в 2024 году могут выйти на пенсию досрочно. Это предусмотрено статьей 115 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Такие нормы касаются лиц с инвалидностью вследствие войны и участников боевых действий, военных, достигших определенного возраста — мужчины — 55 лет, женщины — 50 лет.