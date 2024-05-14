Пенсии в Украине: как изменятся выплаты и какие повышения ожидаются летом

Размер увеличения пенсии определялся для каждого пенсионера индивидуально, в зависимости от продолжительности страхового стажа и заработной платы, с которой исчисляется пенсия.

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В июне 2024 года будут начислены увеличенные пенсии для работающих пенсионеров. Кроме того, летом пенсионеры получат финансовую поддержку от Всемирной программы продовольствия ООН, а также выплаты ко Дню Независимости. Об этом говорится в материале издания "NV".

Согласно украинскому законодательству, в апреле был проведен автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров за стаж, набранный в течение последних двух лет.

Увеличение размера пенсии было определено индивидуально для каждого пенсионера в соответствии с продолжительностью страхового стажа и заработной платой (доходом), на основе которой рассчитывается пенсия.

Выплата повышенных пенсий, включая увеличение за апрель и май 2024 года, состоится в июне 2024 года. Это связано с тем, что перерасчет пенсий возможен после того, как в Государственный реестр обязательного государственного социального страхования поступят сведения об уплате единого взноса на обязательное государственное социальное страхование за 1 квартал. Такие отчеты подаются в мае, что позволяет провести перерасчет и начислить увеличенные пенсии в июне текущего года.

Не требуется личное обращение для проведения перерасчета пенсии — он происходит автоматически на основе данных, содержащихся в Государственном реестре застрахованных лиц. Это означает, что система автоматически учитывает информацию о заработной плате и страховом стаже, и проводит пересчет пенсий без необходимости обращения пенсионера.

Надбавка к пенсии летом 2024

Также летом 2024 года увеличатся выплаты для пенсионеров, которым исполнится 70, 75 или 80 лет в течение летних месяцев. Главное условие для получения увеличенных выплат — размер пенсии у человека не должен превышать 10 340,35 грн.

Напомним, возрастная надбавка выплачивается в следующих размерах:

лицам, которым исполнилось 70 лет, до достижения 75-летнего возраста — в размере до 300 грн ;

; лицам, которым исполнилось 75 лет, до достижения 80-летнего возраста — в размере до 456 грн ;

; лицам, которым исполнилось 80 лет и более, — в размере до 570 грн.

Денежная помощь пенсионерам

В июне 2024 года пенсионеры смогут получить дополнительную денежную помощь от Всемирной программы продовольствия ООН. Эта программа была продлена в апреле 2024 года еще на 3 месяца, и июнь станет последним запланированным месяцем для выплаты этой помощи.

Право на получение дополнительной денежной помощи от Всемирной программы продовольствия ООН имеют пенсионеры, которые соответствуют следующим условиям:

получают пенсию в размере меньше 3250 грн ;

; проживающих на территориях активных или возможных боевых действий;

не получали с 1 марта 2023 года дополнительных денежных выплат от международных организаций и/или помощи на проживание внутренне перемещенным лицам.

Выплата денежной помощи от Всемирной программы продовольствия ООН производится без необходимости обращения лица в ВПП ООН или в Пенсионный фонд Украины. Эта помощь автоматически поступает на банковскую карточку пенсионера или через Укрпочту, что обеспечивает удобство и доступность получения помощи без дополнительных формальностей.

Напомним, что в Украине определенные категории граждан в 2024 году могут выйти на пенсию досрочно. Это предусмотрено статьей 115 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Такие нормы касаются лиц с инвалидностью вследствие войны и участников боевых действий, военных, достигших определенного возраста — мужчины — 55 лет, женщины — 50 лет.