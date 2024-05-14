Пенсії в Україні: як зміняться виплати і які підвищення очікуються влітку

Розмір збільшення пенсії визначався для кожного пенсіонера індивідуально, залежно від тривалості страхового стажу та заробітної плати, із якої обчислюється пенсія.

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У червні 2024 року буде нараховано збільшені пенсії для пенсіонерів, які працюють. Також улітку пенсіонери отримають фінансову підтримку від Всесвітньої програми продовольства ООН, а також виплати до Дня Незалежності. Про це йдеться в матеріалі видання "NV".

Згідно з українським законодавством, у квітні було проведено автоматичний перерахунок пенсій для пенсіонерів, які працюють, за стаж, набраний протягом останніх двох років.

Збільшення розміру пенсії було визначено індивідуально для кожного пенсіонера відповідно до тривалості страхового стажу та заробітної плати (доходу), на основі якої розраховується пенсія.

Виплата підвищених пенсій, включно зі збільшенням за квітень і травень 2024 року, відбудеться в червні 2024 року. Це пов'язано з тим, що перерахунок пенсій можливий після того, як до Державного реєстру обов'язкового державного соціального страхування надійдуть відомості про сплату єдиного внеску на обов'язкове державне соціальне страхування за 1 квартал. Такі звіти подаються в травні, що дає змогу провести перерахунок і нарахувати збільшені пенсії в червні поточного року.

Не потрібне особисте звернення для проведення перерахунку пенсії — він відбувається автоматично на основі даних, що містяться в Державному реєстрі застрахованих осіб. Це означає, що система автоматично враховує інформацію про заробітну плату і страховий стаж, і проводить перерахунок пенсій без необхідності звернення пенсіонера.

Надбавка до пенсії влітку 2024 року

Також улітку 2024 року збільшаться виплати для пенсіонерів, яким виповниться 70, 75 або 80 років протягом літніх місяців. Головна умова для отримання збільшених виплат — розмір пенсії в людини не повинен перевищувати 10 340,35 грн.

Нагадаємо, вікова надбавка виплачується в таких розмірах:

особам, яким виповнилося 70 років, до досягнення 75-річного віку — в розмірі до 300 грн ;

; особам, яким виповнилося 75 років, до досягнення 80-річного віку — в розмірі до 456 грн ;

; особам, яким виповнилося 80 років і більше, — у розмірі до 570 грн.

Грошова допомога пенсіонерам

У червні 2024 року пенсіонери зможуть отримати додаткову грошову допомогу від Всесвітньої програми продовольства ООН. Цю програму було продовжено у квітні 2024 року ще на 3 місяці, і червень стане останнім запланованим місяцем для виплати цієї допомоги.

Право на отримання додаткової грошової допомоги від Всесвітньої програми продовольства ООН мають пенсіонери, які відповідають таким умовам:

отримують пенсію в розмірі, меншому за 3250 грн ;

; проживають на територіях активних або можливих бойових дій;

не отримували з 1 березня 2023 року додаткових грошових виплат від міжнародних організацій і/або допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.

Виплата грошової допомоги від Всесвітньої програми продовольства ООН проводиться без необхідності звернення особи до ВПП ООН або до Пенсійного фонду України. Ця допомога автоматично надходить на банківську картку пенсіонера або через "Укрпошту", що забезпечує зручність і доступність отримання допомоги без додаткових формальностей.

Нагадаємо, що в Україні певні категорії громадян у 2024 році можуть вийти на пенсію достроково. Це передбачено статтею 115 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Такі норми стосуються осіб із інвалідністю внаслідок війни й учасників бойових дій, військових, які досягли певного віку — чоловіки — 55 років, жінки — 50 років.