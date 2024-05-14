Пенсія в Україні: які виплати передбачені при зарплаті 20 тисяч гривень

Більшість українців на заслуженому відпочинку переважно отримують пенсійні виплати в розмірі до 5 тисяч гривень.

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В Україні за зарплати в 20 тис. грн і 35 років стажу пенсія може бути лише 5 637,6 грн. Розмір пенсії визначається кількома факторами, включно зі стажем роботи та рівнем заробітної плати. Про це йдеться в матеріалі видання "OBOZ.UA".

Останні дані Пенсійного фонду України показують, що середня зарплата, з якої сплачується єдиний соціальний внесок, становить 16 836 грн. Відношення зарплати у 20 тис. грн до цієї середньої зарплати становить 1,18.

З огляду на середню зарплату за три роки в розмірі 13 559,41 грн, 35 років стажу і співвідношення зарплати в 20 тис. грн до цієї середньої зарплати, розмір майбутньої пенсійної виплати оцінюється в 5 637,6 грн.

Серед пенсіонерів приблизно 2,7 мільйонів осіб продовжують працювати, і їхня середня пенсія становить 6 тис. грн. Загальна кількість тих, хто отримує пенсію, становить 10,1 мільйона осіб. З них найбільша кількість (2,6 мільйона) отримують пенсію до 3 тис. грн. Ще 1,7 мільйона осіб отримують пенсію від 3 тис. до 4 тис. грн, а 1,8 мільйона українців отримують пенсію від 4 тис. до 5 тис. грн.

Так, більшість українців на пенсії отримують виплати в розмірі до 5 тис. грн. Високі пенсії в розмірі від 10 тис. грн отримують 1,2 мільйона пенсіонерів.

Також Фокус писав, що протягом 2024 року розмір пенсій для українських військовослужбовців буде збільшено. Підставою для цього стане всеукраїнська індексація, збільшення прожиткового мінімуму та ймовірні зміни в розрахунку військової вислуги.

Раніше також повідомлялося, які зміни щодо стажу ухвалив парламент і як це вплине на розмір пенсійних виплат.