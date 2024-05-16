Экономика в сложном положении: в Украине могут повысить налоги, — эксперт (видео)

По словам эксперта по международной экономике Ивана Уса, повышение налогов не будет существенным и максимум поднимется на 10%.

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В Украине обсуждается возможное увеличение налогов, так как за последние два года войны они оставались неизменными. Если такое увеличение произойдет, то скорее всего оно будет незначительным, возможно, на 10% или даже менее, учитывая внешнюю помощь, которую Украина получает. Об этом рассказал эксперт по международной экономике Иван Ус в комментарии изданию "OBOZ.UA".

"Скорее всего, придется поднимать налоги, но мы видим, что мы прошли два года войны, не поднимая налоги. Многие специалисты, аналитики экономических процессов говорят, что вообще-то это почти невозможно, когда страна воюет и при этом не поднимает налоги, которые нужны для функционирования государства", – отметил эксперт.

Украинская экономика находится в сложном положении из-за военных действий и необходимости финансирования оборонных нужд. В этой связи эксперты считают, что стране следует рассмотреть возможность увеличения налогов. Однако такое увеличение, по их мнению, не будет значительным. Вероятно, налоги будут подняты на 10% или даже менее, учитывая текущую ситуацию и внешнюю помощь, которую Украина получает.

Он пояснил, что предполагаемое повышение налогов не будет значительным благодаря внешней помощи различных стран Украине.

"Здесь мы видим, что все же у нас много переговоров, многие страны, Канада, Австралия, Новая Зеландия, они все помогают, и все это позволяет получить средства, которых нам и на оружие хватает, и на выплату социальных гарантий государства, что тоже очень важно", – отметил он.

Ус подчеркнул важность внешней помощи, отметив, что этот фактор играет решающую роль в обеспечении экономической стабильности и развития Украины. Он отметил, что без международных партнеров Украина не сможет покрыть дефицит бюджета. Он упомянул о дефиците бюджета в размере 37 млрд, о котором ранее говорил министр финансов, и добавил, что страна не сможет самостоятельно покрыть такой объем.

Напомним, что нардеп Ярослав Железняк сообщил, что в 2024 году Украине на обеспечение военных нужд не хватает примерно несколько сотен миллиардов гривен, поэтому в Кабмине рассматривают возможность введения идеи кэшбека через отслеживание всех транзакций украинцев.