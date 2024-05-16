Економіка в складному становищі: в Україні можуть підвищити податки, — експерт (відео)

За словами експерта з міжнародної економіки Івана Уса, підвищення податків не буде суттєвим і максимум підніметься на 10%.

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В Україні обговорюється можливе збільшення податків, оскільки за останні два роки війни вони залишалися незмінними. Якщо таке збільшення відбудеться, то, найімовірніше, воно буде незначним, можливо, на 10% або навіть менше, враховуючи зовнішню допомогу, яку Україна отримує. Про це розповів експерт з міжнародної економіки Іван Ус у коментарі виданню "OBOZ.UA".

"Найімовірніше, доведеться піднімати податки, але ми бачимо, що ми пройшли два роки війни, не піднімаючи податків. Багато фахівців, аналітиків економічних процесів кажуть, що взагалі-то це майже неможливо, коли країна воює і при цьому не піднімає податки, які потрібні для функціонування держави", — зазначив експерт.

Українська економіка перебуває у складному становищі через військові дії та необхідність фінансування оборонних потреб. У зв'язку з цим експерти вважають, що країні слід розглянути можливість збільшення податків. Однак таке збільшення, на їхню думку, не буде значним. Ймовірно, податки буде піднято на 10% або навіть менше, враховуючи поточну ситуацію і зовнішню допомогу, яку Україна отримує.

Він пояснив, що передбачуване підвищення податків не буде значним завдяки зовнішній допомозі різних країн Україні.

"Тут ми бачимо, що все ж таки у нас багато перемовин, багато країн, Канада, Австралія, Нова Зеландія, вони всі допомагають, і все це дає змогу отримати кошти, яких нам і на зброю вистачає, і на виплату соціальних гарантій держави, що теж дуже важливо", — зазначив він.

Ус наголосив на важливості зовнішньої допомоги, зазначивши, що цей фактор відіграє вирішальну роль у забезпеченні економічної стабільності та розвитку України. Він зазначив, що без міжнародних партнерів Україна не зможе покрити дефіцит бюджету. Він згадав про дефіцит бюджету в розмірі 37 млрд, про який раніше говорив міністр фінансів, і додав, що країна не зможе самостійно покрити такий обсяг.

Нагадаємо, що нардеп Ярослав Железняк повідомив, що у 2024 році Україні на забезпечення військових потреб не вистачає приблизно кілька сотень мільярдів гривень, тому в Кабміні розглядають можливість запровадження ідеї кешбеку через відстеження всіх транзакцій українців.