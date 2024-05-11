Народные депутаты, похоже, всерьез занялись вопросом мотивации бизнеса вовремя и в полном объеме платить налоги. Для этого был инициирован законопроект №11084. Какие преференции хотят предоставить добросовестным налогоплательщикам во время действия военного положения и какие риски таит в себе разделение предприятий на так называемые налоговые секты.

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Верховная Рада проголосовала в первом чтении за проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей налогового администрирования во время военного положения для налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства"(№11084), который предоставляет ряд льгот определенной группе налогоплательщиков. В пояснительной записке к проекту говорится, что его целью является введение особенностей налогового администрирования во время военного положения для налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства. Фокус поговорил с юристами и налоговыми экспертами, чтобы выяснить детали инициативы и вероятность принятия в целом такого законопроекта.

Клуб, секта или особая группа: кто самый белый и зачем нужен комплаенс-менеджер

Роман Михайловский, управляющий партнер SLA Attorneys, пояснил: законопроект №11084 предусматривает создание Перечня налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства и закрепление за такими налогоплательщиками комплаенс-менеджера.

Проектом закона предусмотрено, что каждый квартал в течение года в Перечень будут попадать предприятия, которые одновременно будут отвечать следующим требованиям:

отсутствие налогового долга и/или недоимки по уплате ЕСВ или общая сумма налогового долга и/или долга по уплате единого взноса на общеобязательное государственное страхование не превышает 180 не облагаемых налогом минимумов;

отсутствие по результатам документальных проверок несогласованных налоговых (денежных) обязательств по НУР, по которым сумма денежных обязательств или уменьшение НДС, заявленного к бюджетному возмещению, превышает 3000 не облагаемых налогом минимумов;

отсутствие нарушения налоговых обязанностей по представлению отчетности и/или документов (уведомлений), в том числе предусмотренных статьями 39 и 39-2, пунктом 46.2 статьи 46 НКУ;

отсутствие вынесенных НУР (налоговых уведомлений или решений) о нарушении предельных сроков расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров в течение года;

отсутствие решения о соответствии критериям рискованности;

отсутствие решения о применении специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).

Компании без налогового долга, санкций и нарушений могут попасть в особый Перечень налогоплательщиков Фото: pexels.com

В проекте речь идет о комплаенс-менеджере, доброжелательном accountmanager, который будет сопровождать налогоплательщика, а в налоговом контроле акценты сместятся с выявления ошибок и наказания налогоплательщика на сопровождение, проверку и корректировку его повседневного поведения.

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"Прощай, злой налоговый инспектор. Это уже не первое заявление со стороны власти, что налоговая инспекция будет сервисной службой, а не карательным органом, который только ищет ошибки у налогоплательщиков. Мы уже это слышали от Клименко во времена Януковича, — отметила в комментарии Фокусу Александра Томашевская, налоговый консультант. Она добавила: в целом идея налогового менеджера вместо (или в дополнение) к контролеру — очень позитивная. — Налоговое законодательство сложное, и самая сложная его часть — это само администрирование налогов, составление отчетности, исправление отчетности, правильное выполнение обязанностей по уплате налогов. Идея хорошая, посмотрим, как она будет реализована", — говорит эксперт.

Недостаточно просто изменить теорию и назвать риски модным словом "комплаенс" или "аккаунт-менеджер", чтобы улучшить статус бизнеса в стране, уверены эксперты

Адвокат Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & partners" Даниил Трясов напомнил: Национальная стратегия доходов Украины предусматривает поэтапное внедрение Концепции системы управления рисками до 2027 года. И как первый этап построения взаимоотношений между налогоплательщиком и контролирующим органом на партнерских началах предлагается введение на период военного положения механизма для поддержки налогоплательщиков с положительной налоговой историей, путем предоставления им повышенного уровня сервиса. "Новая концепция налогового администрирования должна помочь повысить уровень прозрачности и системности в работе Государственной налоговой службы Украины", — считает эксперт.

Вместо строгих инспекторов компании из Перечня будут обслуживать налоговые комплаенс-менеджеры Фото: Pexels

А вот по мнению адвоката, управляющего партнера ЮК Winner Игоря Ясько, недостаточно просто изменить теорию и назвать риски модным словом "комплаенс" или "аккаунт-менеджер", чтобы улучшить статус бизнеса в стране . "Не определено содержание взаимодействия между комплаенс-менеджером и налогоплательщиком. Не указаны основания и правовые последствия консультирования для налогоплательщиков, предусмотрена ли ответственность за предоставление консультации, которая повлекла предпринимателю негативные налоговые или иные правовые последствия. Общеправовой принцип добросовестности также предусматривает, что отношения между контролирующими органами и налогоплательщиками должны базироваться на том, что любой налогоплательщик должен рассматриваться как добросовестный, но это невозможно, когда только некоторые налогоплательщики выделяются как добросовестные (по отдельным критериям)", — отметил Игорь Ясько.

Без проверок. Какие преференции предлагают предоставить добросовестным налогоплательщикам

Главные новации для добросовестных плательщиков по сравнению с другими, согласно проекту закона, связаны с непроведением документальных проверок, кроме некоторых видов. Кроме того, проек закона предлагает:

сокращение сроков камеральной и документальной проверок в целях бюджетного возмещения (5 календарных дней);

сокращение сроков предоставления индивидуальных налоговых консультаций (5 календарных дней);

закрепление за налогоплательщиком комплаенс-менеджера;

налогоплательщик на свой запрос в пятидневный срок имеет право получить сведения об имеющейся у контролирующего органа налоговой информации, которая может свидетельствовать о налоговых рисках в деятельности налогоплательщика, а также консультацию по устранению таких рисков.

Непроведение документальных проверок — одна из льгот, доступных добросовестным налогоплательщикам, согласно проекту №11084 Фото: pexels.com

Роман Михайловский считает, что создание ГНС любых новых перечней, реестров, форм, приложений и т.д. всегда осуществляется с целью расширения дискреционных полномочий налоговиков. "То есть ГНС получает новые полномочия и возможности, которые могут быть использованы налоговиками по своему усмотрению, в частности, для давления на бизнес. Любые незаконные проверки, запросы и доначисления можно будет объяснить тем, что компания не входит в Перечень и поэтому ее следует проверять на предмет нарушения налогового законодательства. При этом, учитывая критерии включения компаний в Перечень, есть риск, что такое включение / исключение может осуществляться в "ручном" режиме", — отметил эксперт в комментарии Фокусу.

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В целом инициатива создать особые условия для определенной категории бизнеса объясняется парламентариями выполнением взятых Украиной международных обязательств Национальной стратегией доходов Украины до 2030 года, одобренной распоряжением Кабинета Министров Украины от 27 декабря 2023 года № 1218-р. То есть, говорят инициаторы проекта №11084, речь о необходимости проведения взвешенной фискально-бюджетной политики, повышения эффективности налогового администрирования, совершенствования структуры налогов и льгот, достижения партнерских отношений между бизнесом и государством.

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Однако опрошенные Фокусом эксперты высказали мнение, что подобное разделение налогоплательщиков вряд ли сработает на реальное улучшение ситуации с налоговыми платежами.

"В Украине давно назрел вопрос реформирования ГНС и упрощения системы налогового администрирования. Создание новых "бизнес-нянь" и реестров "добросовестных" — это довольно странная практика, которая точно не поможет бизнесу расти и развиваться, особенно в условиях военного положения", — считает Роман Михайловский.

Инициаторы законопроекта предлагают так называемые партнерские отношения между бизнесом и государством Фото: pexels.com

А Игорь Ясько объясняет: государство пытается применить метод "пряника" с бизнесом, но ставя его в жесткие рамки. "Стимулирование экономики так не работает. Даже если предприниматель сможет выполнить основные требования, там еще есть дополнительные, которые ставят его в зависимость не только от своей работы, а еще под показателей среднего арифметического по отрасли. Кроме того, есть шанс, что таким проектом налоговики только затянут ярмо рискованности плательщика, фактически легализуя это понятие", — отметил эксперт.

Создание новых "бизнес-нянь" и реестров "добросовестных" точно не поможет бизнесу расти и развиваться, особенно в условиях военного положения, говорят специалисты

По его словам, в тексте ничего не упомянуто о ФЛП І группы, ІІ группы или ІІІ группы с доходом менее 5 млн грн или тех, которые не имеют наемных работников. "Получается, что они автоматически не признаются добросовестными, даже если не нарушают законодательство и платят налоги? Не очень понятно, куда делся принцип справедливости и равенства всех перед законом. Потому что указанные категории предпринимателей фактически лишены помощи в "устранении рисков", — отметил Игорь Ясько.

Благодаря проекту закона государство пытается применить метод "пряника" с бизнесом, но ставя его в жесткие рамки, считают опрошенные Фокусом эксперты

Между тем, по мнению управляющего партнера АО "EvrikaLaw" Андрея Шабельникова, законопроект будет способствовать развитию эффективного взаимодействия представителей бизнеса, которые обеспечивают рабочие места, наполнение средствами государственного бюджета и четко соблюдают требования налогового законодательства, с Государственной налоговой службой. "Это, в свою очередь, позволит ослабить давление на "белых налогоплательщиков" и мотивировать их к дальнейшему добросовестному осуществлению хозяйственной деятельности", — уверен Шабельников.

Принцип справедливости и равенства всех перед законом — то, что беспокоит юристов, ведь новый законопроект не придерживается этого принципа Фото: pexels.com

По мнению Даниила Трясова, предлагаемый в проекте подход к взаимодействию между контролирующими органами и налогоплательщиком ("взаимодействие между комплаенс-менеджером и налогоплательщиком с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства") не содержит завершенного механизма регулирования. Ведь не регламентированы предмет, основания и, главным образом, правовые последствия такого консультирования для налогоплательщиков. "Учитывая существенные коррупционные риски, это может негативно сказаться на уровне соблюдения налогового законодательства и, как следствие, объеме бюджетных поступлений", — отметил эксперт.

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Дискуссионным вопросом введения Перечня эксперты считают по сути признание государством, что большинство плательщиков в Украине не добросовестные. "В цивилизованной стране это звучало бы дико: "Перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства, которые будут пользоваться рядом преимуществ в налоговом администрировании во время военного положения". Это означает, что большинство налогоплательщиков просто не соблюдают законы и не платят налоги, поэтому налоговые органы будут "выискивать" тех, кто все же соблюдает законы", — пояснила Александра Томашевская.