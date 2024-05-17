Финансовая помощь для ВПЛ: как можно получить пособие в 2024 году

Чтоб получать государственную денежную помощь, нужно оформить справку о взятии на учет внутренне перемещенного лица.

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Министерство реинтеграции периодически обновляет список территориальных общин, находящихся в зоне военных действий или временной оккупации. Лица, проживающие в этих общинах, имеют право на получение статуса ВПЛ и обеспечиваемую государством финансовую поддержку. Об этом сообщает юридический ресурс "Протокол".

Для получения государственной финансовой поддержки необходимо получить справку о включении в реестр внутренне перемещенных лиц. Заявку на получение статуса ВПЛ можно подать различными способами:

в ЦНАП общества, где находится внутренне перемещенное лицо;

через Управление труда и социальной защиты населения на новом месте жительства.;

через портал или мобильное приложение "Дія".

Родственник или опекун может оформить справку для ребенка до 14 лет, а в случае лица с ограниченной дееспособностью это может сделать его законный представитель.

Для получения справки о включении в реестр внутренне перемещенных лиц необходимо предоставить следующие документы:

паспорт (или другой документ, удостоверяющий личность, в частности, подойдут документы из "Дія");

индивидуальный налоговый номер (РНОКПП);

свидетельство о рождении (для ребенка).

Государственная денежная помощь для внутренне перемещенных лиц составляет 2000 гривен ежемесячно на каждого взрослого и 3000 гривен на каждого ребенка (до 18 лет) или человека с инвалидностью.

Выплата помощи с начала ноября 2023 года производится не на человека лично, а на семью.

Какие правила действуют для получения помощи для ВПЛ

Выплаты назначаются на срок до шести месяцев с возможностью продления еще на шесть месяцев только для социально уязвимых групп.

С 1 марта 2024 года автоматически продлены выплаты для следующих категорий лиц, потерявших трудоспособность: пенсионеры (чья пенсия не превышает 9 444 грн), инвалиды 1 и 2 группы, дети, страдающие тяжелыми заболеваниями, а также для детей, оставшихся без одного или обоих родителей и лишенных родительской опеки, а также для родителей-воспитателей и приемных родителей.

Еще часть ВПЛ продлила возможность получения выплат еще на полгода после подачи новых заявлений на выплату до 30 апреля. Это касается следующих категорий:

неработающие лица трудоспособного возраста, осуществляющие уход за ребенком до 14 лет,

семьи, в которых воспитывается трое и более детей в возрасте до 18 лет, все дети проживают в семье и не воспитываются в интернатных учреждениях.

В то же время семьи, которые фактически проживают на территориях, где происходят боевые действия, или в условно безопасных регионах Украины, но не имеют доступа к детским садам, а обучение в школах ведется в онлайн или смешанном формате (оффлайн и онлайн), также подпадают под это правило.

Кроме того, помощь продолжается по заявлению, если лицо трудоспособного возраста, не занятое на работе, зарегистрировано в центре занятости как безработное или ищущее работу, и при этом в семье дети получают образование в онлайн формате. В таком случае помощь назначается без необходимости предоставления дополнительных документов.

Также имеют право на помощь на шесть месяцев по заявлению семьи, если ее состав включает в себя:

неработающее трудоспособное лицо, которое на дату обращения за помощью зарегистрировалось в центре занятости, в частности для получения ваучера на обучение, но еще не трудоустроилось;

дети, которые посещают заведения дошкольного образования и/или учатся в заведениях общего среднего образования, в заведениях профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования.

Также лица имеют право на продление выплаты еще на шесть месяцев по заявлению, если:

если в составе семьи есть лицо, ухаживающее за лицом с инвалидностью I группы или ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет, или лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, или лицом, достигшим 80-летнего возраста.

когда в составе семьи есть трудоспособные лица, работающие, осуществляющие предпринимательскую деятельность/независимую профессиональную деятельность, в частности, которые в течение предыдущих шести месяцев получения помощи трудоустроились, зарегистрировались как физическое лицо — предприниматель и начали соответствующую деятельность или получили помощь на получение экономической самостоятельности/ микрогрант/грант на создание или развитие собственного бизнеса/ваучер на обучение, и в составе семьи есть дети до 14 лет.

В каждом из указанных случаев помощь будет предоставляться всем членам семьи, которые являются внутренне перемещенными лицами. Однако остальные неработающие трудоспособные члены семьи (за исключением одного получателя пособия) должны зарегистрироваться в учреждении занятости с целью получения ваучера на обучение или поиска работы.

В случае невыполнения такого условия выплата пособия прекращается через месяц.

Напомним, что украинские пенсионеры в возрасте от 70 лет, которые получают выплаты менее 10 340,35 грн, получат дополнительную прибавку к своим пенсиям с 1 мая. Пенсионеры будут получать дополнительные средства ежемесячно после достижения соответствующего возраста. Перерасчет произойдет автоматически.