Фінансова допомога для ВПО: як можна отримати допомогу у 2024 році

Щоб отримувати державну грошову допомогу, потрібно оформити довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

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Міністерство реінтеграції періодично оновлює список територіальних громад, які перебувають у зоні воєнних дій або тимчасової окупації. Особи, які проживають у цих громадах, мають право на отримання статусу ВПО та забезпечувану державою фінансову підтримку. Про це повідомляє юридичний ресурс "Протокол".

Для отримання державної фінансової підтримки необхідно отримати довідку про включення до реєстру внутрішньо переміщених осіб. Заявку на отримання статусу ВПО можна подати різними способами:

до ЦНАПу громади, де перебуває внутрішньо переміщена особа;

через Управління праці та соціального захисту населення на новому місці проживання;

через портал або мобільний додаток "Дія".

Родич або опікун може оформити довідку для дитини до 14 років, а в разі особи з обмеженою дієздатністю це може зробити її законний представник.

Для отримання довідки про включення до реєстру внутрішньо переміщених осіб необхідно надати такі документи:

паспорт (або інший документ, що засвідчує особу, зокрема, підійдуть документи з "Дія");

індивідуальний податковий номер (РНОКПП);

свідоцтво про народження (для дитини).

Державна грошова допомога для внутрішньо переміщених осіб становить 2000 гривень щомісяця на кожного дорослого і 3000 гривень на кожну дитину (до 18 років) або людину з інвалідністю.

Виплата допомоги з початку листопада 2023 року здійснюється не на людину особисто, а на сім'ю.

Які правила діють для отримання допомоги для ВПО

Виплати призначаються на строк до шести місяців з можливістю продовження ще на шість місяців тільки для соціально вразливих груп.

З 1 березня 2024 року автоматично продовжено виплати для таких категорій осіб, які втратили працездатність: пенсіонери (чия пенсія не перевищує 9 444 грн), інваліди 1 і 2 групи, діти, які страждають на тяжкі захворювання, а також для дітей, які залишилися без одного або обох батьків і позбавлені батьківського піклування, а також для батьків-вихователів і прийомних батьків.

Ще частина ВПО продовжила можливість отримання виплат ще на півроку після подання нових заяв на виплату до 30 квітня. Це стосується таких категорій:

непрацюючі особи працездатного віку, які здійснюють догляд за дитиною до 14 років,

сім'ї, в яких виховується троє і більше дітей віком до 18 років, усі діти проживають у сім'ї і не виховуються в інтернатних закладах.

Водночас сім'ї, які фактично проживають на територіях, де відбуваються бойові дії, або в умовно безпечних регіонах України, але не мають доступу до дитячих садочків, а навчання в школах ведеться в онлайн або змішаному форматі (офлайн і онлайн), також підпадають під це правило.

Крім того, допомога продовжується за заявою, якщо особа працездатного віку, не зайнята на роботі, зареєстрована в центрі зайнятості як безробітна або така, що шукає роботу, і водночас у сім'ї діти здобувають освіту в онлайн форматі. У такому разі допомога призначається без необхідності надання додаткових документів.

Також мають право на допомогу на шість місяців за заявою сім'ї, якщо її склад включає в себе:

непрацююча працездатна особа, яка на дату звернення по допомогу зареєструвалася в центрі зайнятості, зокрема для отримання ваучера на навчання, але ще не працевлаштувалася;

діти, які відвідують заклади дошкільної освіти та/або навчаються в закладах загальної середньої освіти, у закладах професійної (професійно-технічної), фахової вищої та вищої освіти.

Також особи мають право на продовження виплати ще на шість місяців за заявою, якщо:

якщо у складі сім'ї є особа, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи або дитиною з інвалідністю віком до 18 років, або особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, або особою, яка досягла 80-річного віку.

коли у складі сім'ї є працездатні особи, які працюють, провадять підприємницьку діяльність/незалежну професійну діяльність, зокрема ті, які протягом попередніх шести місяців отримання допомоги працевлаштувалися, зареєструвалися як фізична особа — підприємець та розпочали відповідну діяльність, або отримали допомогу на здобуття економічної самостійності/мікрогрант/грант на створення або розвиток власного бізнесу/ваучер на навчання, та у складі сім'ї є діти віком до 14 років.

У кожному із зазначених випадків допомога надаватиметься всім членам сім'ї, які є внутрішньо переміщеними особами. Однак решта непрацюючих працездатних членів сім'ї (за винятком одного одержувача допомоги) повинні зареєструватися в установі зайнятості з метою отримання ваучера на навчання або пошуку роботи.

У разі невиконання такої умови виплата допомоги припиняється через місяць.

Нагадаємо, що українські пенсіонери віком від 70 років, які отримують виплати, менші за 10 340,35 грн, отримають додаткову надбавку до своїх пенсій з 1 травня. Пенсіонери отримуватимуть додаткові кошти щомісяця після досягнення відповідного віку. Перерахунок відбудеться автоматично.