Пенсии в Украине: кто и как может досрочно получить выплаты

При определенных условиях граждане Украине могут раньше времени выйти на пенсию, но касается это далеко не всех. В первую очередь речь идет про многодетных матерей, которые при этом имеют 15 лет страхового стажа за плечами.

Related video

Некоторые украинцы имеют право на получение досрочных пенсионных выплат. На странице Главного управления Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Донецкой области в социальной сети Facebook рассказали, как это можно реализовать.

Дело в том, что многодетные матери, которые родили пятерых или более детей и воспитали их до шестилетнего возраста, имеют право на назначение досрочных выплат при нескольких условиях. Украинкам должно быть не менее 50 лет и необходимый страховой стаж должен составлять 15 лет.

"По выбору матери или в случае ее отсутствия, если воспитание пятерых или больше детей осуществлялось отцом, отцу назначается досрочная пенсия по возрасту по достижении 55 лет и при наличии страхового стажа не менее 20 лет", — говорится в сообщении ПФУ.

Такое право регулируется статьей 115 закона № 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Отдельно в Пенсионном фонде добавили, что при начислении страхового стажа есть определенные периоды ухода за детьми. До 1 января 2004 года не работающие матери детей до трехлетнего возраста могли засчитать себе стаж при предоставлении свидетельства о рождении ребенка. После этой даты такие периоды учитывали в том случае, если мать или другое лицо, которое ухаживает за ребенком, получает соответствующую помощь.

"С 01.01.2005 этот период засчитывается в страховой стаж по данным реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования", — продолжили в ПФУ.

Досрочная пенсия в Украине: какие документы нужны

Для того, чтобы оформить назначение досрочной пенсии, украинцам нужно предоставить следующие документы:

заявление;

паспорт;

свидетельство о браке заявителя (в случае смены фамилии);

регистрационный номер учетной карты плательщика налогов;

трудовая книжка или другие документы, которые подтверждают наличие страхового стажа;

свидетельства о рождении детей;

паспорты детей, если они есть.

К слову, многодетные матери имеют право на прибавку, которая составляет 35-40% от прожиточного минимума.

Напомним, что в Украине определенные категории граждан в 2024 году могут выйти на пенсию досрочно. Это предусмотрено статьей 115 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Такие нормы касаются лиц с инвалидностью вследствие войны и участников боевых действий, военных, достигших определенного возраста — мужчины — 55 лет, женщины — 50 лет.