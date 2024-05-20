Тарифы на коммуналку в Украине: какая услуга подорожала больше всего

По данным Госстата, цены на водоснабжение, канализацию, природный газ, горячую воду и отопление остались неизменными.

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В Украине выросли цены на коммунальные услуги. За период с апреля 2023 года по апрель 2024 года тарифы в среднем повысились на 12,9%. Например, стоимость электроэнергии увеличилась на 69,7%, в то время как цены на некоторые другие услуги остались без изменений. Об общем росте тарифов сообщили в Госстате.

Согласно его данным, кроме электроэнергии, также выросли цены на:

услуги по управлению многоквартирными домами – на 5,1%;

содержание и ремонт жилья – на 3,2%;

уборка мусора – на 1,6%.

В то же время тарифы на ряд позиций остались без изменений. К ним относятся:

водоснабжение;

канализация;

природный газ;

горячая вода, отопление.

Отметим, что ранее первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко ("Батькивщина") сообщил, что тариф на электроэнергию для украинцев могут повысить уже в ближайшее время. Ожидается, что это может произойти с 1 июня, и цена увеличится до 3,5-4 грн/кВт*ч.

"Правительство реально готовит повышение цены на электроэнергию для населения. Мой прогноз – это произойдет с 1 июня. Я знаю, что обсуждается цена в диапазоне 3,5-4 грн/кВт*ч", – говорится в сообщении.

При этом он напомнил, что текущий тариф является льготным. Это означает, что украинцы оплачивают электроэнергию по цене, которая ниже рыночной.

В настоящее время в Украине установлен тариф в размере 2,64 грн/кВтч. Следовательно, за май месяц семья из трех человек, проживающая в квартире с электроплитой и бойлером и потребляющая 300 кВтч электроэнергии, заплатит за свет 792 грн.

Если тариф увеличится до 3,5 грн/кВт*ч, то такая же семья при том же объеме потребления будет платить уже 1 050 грн. Это на 258 грн больше, чем при текущем тарифе.

Как ранее писал Фокус со ссылкой на пояснения юристов, существуют случаи, когда поставщик через суд требовал взыскать с потребителя и десять тысяч гривен, и даже одну тысячу. Об этом говорится в статье Фокуса "Должники без света. Кому в Украине вскоре грозит отключение электроэнергии".