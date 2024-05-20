Тарифи на комуналку в Україні: яка послуга подорожчала найбільше

За даними Держстату, ціни на водопостачання, каналізацію, природний газ, гарячу воду та опалення залишилися незмінними.

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В Україні зросли ціни на комунальні послуги. За період із квітня 2023 року по квітень 2024 року тарифи в середньому підвищилися на 12,9%. Наприклад, вартість електроенергії збільшилася на 69,7%, тоді як ціни на деякі інші послуги залишилися без змін. Про загальне зростання тарифів повідомили в Держстаті.

Згідно з його даними, крім електроенергії, також зросли ціни на:

послуги з управління багатоквартирними будинками — на 5,1%;

утримання та ремонт житла — на 3,2%;

прибирання сміття — на 1,6%.

Водночас тарифи на низку позицій залишилися без змін. До них належать:

водопостачання;

каналізація;

природний газ;

гаряча вода, опалення.

Зазначимо, що раніше перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко ("Батьківщина") повідомив, що тариф на електроенергію для українців можуть підвищити вже найближчим часом. Очікується, що це може статися з 1 червня, і ціна збільшиться до 3,5-4 грн/кВт*год.

"Уряд реально готує підвищення ціни на електроенергію для населення. Мій прогноз — це відбудеться з 1 червня. Я знаю, що обговорюється ціна в діапазоні 3,5-4 грн/кВт*год", — ідеться в повідомленні.

При цьому він нагадав, що поточний тариф є пільговим. Це означає, що українці оплачують електроенергію за ціною, яка нижча за ринкову.

Наразі в Україні встановлено тариф у розмірі 2,64 грн/кВтгод. Отже, за травень місяць сім'я з трьох осіб, яка проживає у квартирі з електроплитою та бойлером і споживає 300 кВтгод електроенергії, заплатить за світло 792 грн.

Якщо тариф збільшиться до 3,5 грн/кВт*год, то така сама сім'я за того самого обсягу споживання платитиме вже 1 050 грн. Це на 258 грн більше, ніж за поточного тарифу.

Як раніше писав Фокус з посиланням на пояснення юристів, існують випадки, коли постачальник через суд вимагав стягнути зі споживача і десять тисяч гривень, і навіть одну тисячу. Про це йдеться в статті Фокусу "Боржники без світла. Кому в Україні незабаром загрожує відключення електроенергії".