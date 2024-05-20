Новая финансовая помощь переселенцам: кто и из каких регионов получит 10 800 грн

Семьи из уязвимых категорий, которые должны обязательно эвакуироваться из прифронтовых громад Харьковской и Сумской областей, после эвакуации получат выплату в размере 10 800 грн на одного человека в семье.

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Жители, вынужденно покинувшие зоны близости к фронту в Сумской и Харьковской областях и имеющие семьи с детьми или инвалидами, могут получить дополнительную финансовую поддержку, если они являются многодетными или находятся в трудном материальном положении. Об этом сообщили в Минсоцполитики.

Правительство приняло решение о реализации совместного проекта Министерства социальной политики и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), который направлен на обеспечение экстренной дополнительной поддержки семей, вынужденных покинуть свои дома.

Благодаря этому решению, семьи из уязвимых групп, которые обязательно должны быть эвакуированы из районов, прилегающих к линии фронта в Харьковской и Сумской областях, получат дополнительную выплату в размере 10 800 гривен на каждого члена семьи. Например, многодетная семья с низким доходом, состоящая из пяти человек и эвакуируемая из указанных областей, получит 54 000 гривен дополнительной финансовой помощи.

Выплаты будут предоставляться семьям с детьми, которые входят в категории, обязанные пройти обязательную эвакуацию с 1 мая 2024 года и до этого времени проживали на территории Сумщины и Харьковщины. Они также должны принадлежать к одной или нескольким категориям, которые ранее получали соответствующие выплаты от Министерства социальной политики:

в составе семьи есть лицо или ребенок с инвалидностью до 18 лет;

семья является многодетной с детьми до 18 лет;

детей воспитывает одинокая мать/одинокий отец;

семья с детьми в возрасте до 18 лет является малообеспеченной.

Дополнительная финансовая помощь будет предоставляться однократно. Продолжительность выплат будет зависеть от доступных средств в рамках программы.

Если ваша семья будет эвакуирована с помощью средств, предоставленных вашими органами власти, дополнительно обращаться за этой помощью не требуется. Выплата будет произведена автоматически.

Если семья самостоятельно эвакуируется в безопасное место в рамках обязательной эвакуации, после этого они должны будут обратиться в ближайшее управление социальной защиты в новой общине с заявлением о получении соответствующей помощи.

Средства единовременной денежной помощи будут зачисляться на счет одного из членов семьи-получателя помощи. Также средства можно будет получить через Укрпочту.

Напомним, что украинские пенсионеры в возрасте от 70 лет, которые получают выплаты менее 10 340,35 грн, получат дополнительную прибавку к своим пенсиям с 1 мая. Пенсионеры будут получать дополнительные средства ежемесячно после достижения соответствующего возраста. Перерасчет произойдет автоматически.