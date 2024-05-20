Нова фінансова допомога переселенцям: хто і з яких регіонів отримає 10 800 грн

Сім'ї з уразливих категорій, які мають обов'язково евакуюватися з прифронтових громад Харківської та Сумської областей, після евакуації отримають виплату в розмірі 10 800 грн на одну особу в сім'ї.

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Мешканці, які вимушено залишили зони близькості до фронту в Сумській і Харківській областях і мають сім'ї з дітьми або інвалідами, можуть отримати додаткову фінансову підтримку, якщо вони є багатодітними або перебувають у скрутному матеріальному становищі. Про це повідомили в Мінсоцполітики.

Уряд ухвалив рішення про реалізацію спільного проєкту Міністерства соціальної політики та Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), що спрямований на забезпечення екстреної додаткової підтримки родин, які вимушені покинути свої домівки.

Завдяки цьому рішенню, сім'ї з уразливих груп, які обов'язково мають бути евакуйовані з районів, прилеглих до лінії фронту в Харківській і Сумській областях, отримають додаткову виплату в розмірі 10 800 гривень на кожного члена сім'ї. Наприклад, багатодітна сім'я з низьким доходом, що складається з п'яти осіб і евакуйована із зазначених областей, отримає 54 000 гривень додаткової фінансової допомоги.

Виплати надаватимуться сім'ям із дітьми, які входять до категорій, що зобов'язані пройти обов'язкову евакуацію з 1 травня 2024 року, і до цього часу проживали на території Сумщини та Харківщини. Вони також мають належати до однієї або кількох категорій, які раніше отримували відповідні виплати від Міністерства соціальної політики:

у складі сім'ї є особа або дитина з інвалідністю до 18 років;

сім'я є багатодітною з дітьми до 18 років;

дітей виховує одинока мати/одинокий батько;

сім'я з дітьми віком до 18 років є малозабезпеченою.

Додаткова фінансова допомога надаватиметься одноразово. Тривалість виплат залежатиме від доступних коштів у рамках програми.

Якщо ваша сім'я буде евакуйована за допомогою коштів, наданих вашими органами влади, додатково звертатися по цю допомогу не потрібно. Виплату буде здійснено автоматично.

Якщо сім'я самостійно евакуюється в безпечне місце в рамках обов'язкової евакуації, після цього вони повинні будуть звернутися до найближчого управління соціального захисту в новій громаді із заявою про отримання відповідної допомоги.

Кошти одноразової грошової допомоги зараховуватимуться на рахунок одного з членів сім'ї-отримувача допомоги. Також кошти можна буде отримати через Укрпошту.

Нагадаємо, що українські пенсіонери віком від 70 років, які отримують виплати, менші за 10 340,35 грн, отримають додаткову надбавку до своїх пенсій з 1 травня. Пенсіонери отримуватимуть додаткові кошти щомісяця після досягнення відповідного віку. Перерахунок відбудеться автоматично.