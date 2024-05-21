Трудоустройство переселенцев: может ли работодатель требовать справку ВПЛ

Предприниматели могут получать компенсацию за предоставление работы переселенцам, а для получения такой поддержки от государства необходимо предоставлять копию справки ВПЛ трудоустроенного лица.

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Из-за полномасштабной войны многие граждане Украины вынуждены были покинуть свои дома и столкнуться с необходимостью получения статуса внутренне перемещенного лица. При поиске работы они часто сталкиваются с трудностями, связанными с требованиями работодателей к документам. Об этом сообщали на Facebook "Юридического советчика для ВПЛ".

В источнике говорится, что согласно ч. 2-3 ст. 24 КЗоТ при заключении трудового контракта гражданин должен представить следующие документы:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

трудовую книжку (при наличии) или сведения о трудовой деятельности из реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования. Гражданин, впервые принимаемый на работу, имеет право подать требование об оформлении трудовой книжки;

в случаях, предусмотренных законодательством, — документ об образовании (специальность, квалификация), о состоянии здоровья, соответствующем военно-учетном документе;

другие документы (например, налоговый номер, фотография для формирования личного дела и т.п.).

Согласно ст. 25 Кодекса законов о труде, при заключении трудового договора запрещено требовать следующую информацию:

партийную и национальную принадлежность;

происхождение;

регистрацию места жительства или пребывания;

документы, представление которых не предусмотрено законодательством.

В контексте получения компенсации за трудоустройство внутренне перемещенных лиц предприниматели могут запросить справку о статусе вынужденно перемещенного лица. Это связано с тем, что для получения поддержки от государства предпринимателям необходимо предоставить копию такой справки о трудоустройстве вынужденно перемещенного лица.

Напомним, что украинские пенсионеры в возрасте от 70 лет, которые получают выплаты менее 10 340,35 грн, получат дополнительную прибавку к своим пенсиям с 1 мая. Пенсионеры будут получать дополнительные средства ежемесячно после достижения соответствующего возраста. Перерасчет произойдет автоматически.