Працевлаштування переселенців: чи може роботодавець вимагати довідку ВПО

Підприємці можуть отримувати компенсацію за надання роботи переселенцям, а для отримання такої підтримки від держави необхідно надавати копію довідки ВПО працевлаштованої особи.

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Через повномасштабну війну багато громадян України змушені були покинути свої домівки і зіткнутися з необхідністю отримання статусу внутрішньо переміщеної особи. Під час пошуку роботи вони часто стикаються з труднощами, пов'язаними з вимогами роботодавців до документів. Про це повідомляли на Facebook "Юридичного порадника для ВПО".

У джерелі йдеться про те, що згідно з ч. 2-3 ст. 24 КЗпП при укладенні трудового контракту громадянин повинен подати такі документи:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

трудову книжку (за наявності) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування. Громадянин, який уперше приймається на роботу, має право подати вимогу про оформлення трудової книжки;

у випадках, передбачених законодавством, — документ про освіту (спеціальність, кваліфікація), про стан здоров'я, відповідний військово-обліковий документ;

інші документи (наприклад, податковий номер, фотографія для формування особової справи тощо).

Згідно зі ст. 25 Кодексу законів про працю, при укладенні трудового договору заборонено вимагати таку інформацію:

партійну та національну приналежність;

походження;

реєстрацію місця проживання або перебування;

документи, подання яких не передбачено законодавством.

У контексті отримання компенсації за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб підприємці можуть запросити довідку про статус вимушено переміщеної особи. Це пов'язано з тим, що для отримання підтримки від держави підприємцям необхідно надати копію такої довідки про працевлаштування вимушено переміщеної особи.

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