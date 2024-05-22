Пенсии в Украине стали больше: как изменились выплаты с начала 2024 года

В Украине пенсионные выплаты получает ориентировочно 10,2 миллиона пенсионеров.

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С начала текущего года в Украине были проведены индексация и перерасчет выплат пенсионерам. Значительное увеличение размера пенсий было зафиксировано у некоторых граждан, тогда как другие не заметили существенных изменений в своих выплатах. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Около 10,2 миллионов пенсионеров в Украине получают свои пенсионные выплаты. Большинство из них являются пенсионерами по возрасту.

С начала 2024 года количество пенсионеров, получающих выплаты до 3 тысяч гривен, сократилось. На 1 января таких пенсионеров составляло 29,70% от общего числа, а уже к 1 апреля их доля снизилась до 26,84%.

Для получателей больших выплат ситуация изменилась так:

количество пенсионеров, имеющих выплаты от 3 001 до 4 000 гривен уменьшилось до 17,27% с январского показателя – 21,25%;

от 4 001 до 5 000 гривен – в апреле 18,61% лиц – в январе 14,91%;

от 5 001 до 10 000 гривен – в апреле 25,22% – в январе 23,20%;

от 10 000 гривен – в апреле 12,06% – в январе 10,94%.

Кроме того, по информации от ПФУ, к 21 мая сумма финансирования пенсионных выплат составила 51 миллиард гривен:

41,3 миллиарда гривен передано в уполномоченные банки;

9,7 миллиарда гривен – в Укрпочту.

На льготы и субсидии было направлено 2970,5 миллиона гривен. Страховые выплаты достигли 2284,5 миллиона гривен, в том числе 1131,5 миллиона гривен было потрачено на больничные.

Напомним, что украинские пенсионеры в возрасте от 70 лет, которые получают выплаты менее 10 340,35 грн, получат дополнительную прибавку к своим пенсиям с 1 мая. Пенсионеры будут получать дополнительные средства ежемесячно после достижения соответствующего возраста. Перерасчет произойдет автоматически.