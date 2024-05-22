Пенсии в Украине стали больше: как изменились выплаты с начала 2024 года
В Украине пенсионные выплаты получает ориентировочно 10,2 миллиона пенсионеров.
С начала текущего года в Украине были проведены индексация и перерасчет выплат пенсионерам. Значительное увеличение размера пенсий было зафиксировано у некоторых граждан, тогда как другие не заметили существенных изменений в своих выплатах. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.
Около 10,2 миллионов пенсионеров в Украине получают свои пенсионные выплаты. Большинство из них являются пенсионерами по возрасту.
С начала 2024 года количество пенсионеров, получающих выплаты до 3 тысяч гривен, сократилось. На 1 января таких пенсионеров составляло 29,70% от общего числа, а уже к 1 апреля их доля снизилась до 26,84%.
Для получателей больших выплат ситуация изменилась так:
- количество пенсионеров, имеющих выплаты от 3 001 до 4 000 гривен уменьшилось до 17,27% с январского показателя – 21,25%;
- от 4 001 до 5 000 гривен – в апреле 18,61% лиц – в январе 14,91%;
- от 5 001 до 10 000 гривен – в апреле 25,22% – в январе 23,20%;
- от 10 000 гривен – в апреле 12,06% – в январе 10,94%.
Кроме того, по информации от ПФУ, к 21 мая сумма финансирования пенсионных выплат составила 51 миллиард гривен:
- 41,3 миллиарда гривен передано в уполномоченные банки;
- 9,7 миллиарда гривен – в Укрпочту.
На льготы и субсидии было направлено 2970,5 миллиона гривен. Страховые выплаты достигли 2284,5 миллиона гривен, в том числе 1131,5 миллиона гривен было потрачено на больничные.
Напомним, что украинские пенсионеры в возрасте от 70 лет, которые получают выплаты менее 10 340,35 грн, получат дополнительную прибавку к своим пенсиям с 1 мая. Пенсионеры будут получать дополнительные средства ежемесячно после достижения соответствующего возраста. Перерасчет произойдет автоматически.