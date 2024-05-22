Пенсії в Україні стали більшими: як змінилися виплати з початку 2024 року

В Україні пенсійні виплати отримує орієнтовно 10,2 мільйона пенсіонерів.

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Із початку поточного року в Україні було проведено індексацію та перерахунок виплат пенсіонерам. Значне збільшення розміру пенсій було зафіксовано в деяких громадян, тоді як інші не помітили суттєвих змін у своїх виплатах. Про це повідомляє пресслужба ПФУ.

Близько 10,2 мільйона пенсіонерів в Україні отримують свої пенсійні виплати. Більшість із них — пенсіонери за віком.

Із початку 2024 року кількість пенсіонерів, які отримують виплати до 3 тисяч гривень, скоротилася. На 1 січня таких пенсіонерів становило 29,70% від загального числа, а вже до 1 квітня їхня частка знизилася до 26,84%.

Для одержувачів великих виплат ситуація змінилася так:

кількість пенсіонерів, які мають виплати від 3001 до 4000 гривень, зменшилася до 17,27% із січневого показника — 21,25%;

від 4001 до 5000 гривень — у квітні 18,61% осіб, у січні 14,91%;

від 5001 до 10 000 гривень — у квітні 25,22%, у січні 23,20%;

від 10 000 гривень — у квітні 12,06%, у січні 10,94%.

За інформацією від ПФУ, до 21 травня сума фінансування пенсійних виплат становила 51 мільярд гривень:

41,3 мільярда гривень передано в уповноважені банки;

9,7 мільярда гривень — в "Укрпошту".

На пільги та субсидії було спрямовано 2970,5 мільйона гривень. Страхові виплати досягли 2284,5 мільйона гривень, зокрема 1131,5 мільйона гривень було витрачено на лікарняні.

Нагадаємо, що українські пенсіонери віком від 70 років, які отримують виплати, менші за 10 340,35 грн, отримають додаткову надбавку до своїх пенсій із 1 травня. Пенсіонери отримуватимуть додаткові кошти щомісяця після досягнення відповідного віку. Перерахунок відбудеться автоматично.