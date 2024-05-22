С начала большой войны украинцы купили облигаций на 1 трлн грн (инфографика)

Это стало вторым по объему источником финансирования бюджета. За привлеченные средства государство смогло профинансировать более 200 дней обороны и защиты.

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С февраля 2022 года, то есть с начала полномасштабного вторжения России, украинские граждане и бизнес приобрели на рыночных условиях облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на более 1 трлн гривен. Об этом информирует Министерство финансов Украины.

Отмечается, что эти средства сыграли существенную роль в поддержании финансовой стабильности страны в условиях войны.

"Благодаря привлеченным средствам от ОВГЗ мы смогли профинансировать более 200 дней нашей обороны и защиты, что эквивалентно 15% ВВП Украины в 2023 году", — подчеркнул министр финансов Сергей Марченко.

Он добавил, что после международной помощи инвестиции в облигации стали вторым по объему источником финансирования госбюджета.

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Всего в обращении находится ОВГЗ на более 1,6 трлн гривен, из которых доля коммерческих банков — 42,2%, Нацбанка — 41,5%, юридических лиц — 10%, физических лиц — 3,8%, нерезидентов — 2,4%, территориальных общин — 0,1%.

Отмечается, что граждане и представители бизнеса повысили свою заинтересованность в покупке ОВГЗ. С 24 февраля 2022 года объем вложений физических лиц вырос более чем в 2,4 раза, а юридические лица увеличили свои инвестиции в ОВГЗ в 2 раза.

Также, как сообщается, за период с января 2022 по март 2024 года украинским физическим и юридическим лицам (без банков) выплачено купонного дохода на сумму 31,5 млрд грн. Иностранные инвесторы за этот период получили 19 млрд грн.

Напомним, в начале марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что большая приватизация в Украине должна быть возобновлена в 2024 году. По его словам, государство уже определилось с объектами, которые могут получить новых владельцев.