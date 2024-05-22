Із початку великої війни українці купили облігацій на 1 трлн грн (інфографіка)

Це стало другим за обсягом джерелом фінансування бюджету. За залучені кошти держава змогла профінансувати понад 200 днів оборони та захисту.

Related video

Від лютого 2022 року, тобто від початку повномасштабного вторгнення Росії, українські громадяни та бізнес придбали на ринкових умовах облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на понад 1 трлн гривень. Про це інформує Міністерство фінансів України.

Зазначається, що ці кошти відіграли суттєву роль у підтримці фінансової стабільності країни в умовах війни.

"Завдяки залученим коштам від ОВДП ми змогли профінансувати понад 200 днів нашої оборони та захисту, що еквівалентно 15% ВВП України у 2023 році", — наголосив міністр фінансів Сергій Марченко.

Він додав, що після міжнародної допомоги інвестиції в облігації стали другим за обсягом джерелом фінансування держбюджету.

Важливо

Квартира, депозит чи банківське золото: що дасть більше прибутку у 2024 році

Усього в обігу перебуває ОВДП на понад 1,6 трлн гривень, із яких частка комерційних банків — 42,2%, Нацбанку — 41,5%, юридичних осіб — 10%, фізичних осіб — 3,8%, нерезидентів — 2,4%, територіальних громад — 0,1%.

Зазначається, що громадяни та представники бізнесу підвищили свою зацікавленість у купівлі ОВДП. Із 24 лютого 2022 року обсяг вкладень фізичних осіб виріс більш ніж у 2,4 разу, а юридичні особи збільшили свої інвестиції в ОВДП у 2 рази.

Також, як повідомляється, за період із січня 2022 по березень 2024 року українським фізичним і юридичним особам (без банків) виплачено купонного доходу на суму 31,5 млрд грн. Іноземні інвестори за цей період отримали 19 млрд грн.

Нагадаємо, на початку березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що велику приватизацію в Україні має бути відновлено у 2024 році. За його словами, держава вже визначилася з об'єктами, які можуть отримати нових власників.