Некоторые украинцы могут получить субсидию 0 грн: в чем причина

По данным ПФУ, размер субсидии для каждой семьи определяется индивидуально и зависит от совокупного дохода.

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Жилищная субсидия предоставляется, если существует разница между стоимостью коммунальных услуг в пределах социальных норм и обязательным платежом домохозяйства. Если в результате расчета эта разница равна нулю или отрицательна, субсидия составляет 0,00 грн. Об этом напомнили в Пенсионном фонде.

Субсидия представляет собой целевую помощь, которая предоставляется членам домохозяйства для компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, управление многоквартирным домом, а также на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого печного топлива.

Как объяснили в источнике, жилищная субсидия назначается, если существует разница между стоимостью услуг в рамках социальных нормативов и размером обязательного платежа домохозяйства.

Размер обязательного платежа для каждой семьи определяется индивидуально и зависит от совокупного дохода членов домохозяйства, который рассчитывается на каждого члена семьи.

Так, если по результатам проведенного расчета размер (разница) равен нулю или отрицательному значению, субсидия составляет 0,00 гривен.

Это означает, что сумма платежа за жилищно-коммунальные услуги не превышает обязательного размера, установленного в соответствии с Положением о порядке назначения жилищной субсидии. Это Положение было утверждено Постановлением Кабинета Министров Украины от 21 октября 1995 года под номером 848 и направлено на упрощение процесса предоставления населению субсидий для покрытия расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг, а также приобретения сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

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