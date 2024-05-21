Субсидия в Украине: за какие покупки могут лишить выплат

Для получения субсидии украинцам необходимо соответствовать определенным критериям.

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Украинцы, неспособные самостоятельно оплачивать жилищно-коммунальные услуги, имеют возможность подать заявку на получение субсидии. Однако, чтобы субсидия была назначена, необходимо соответствовать ряду определенных условий. Об этом сообщила юрист Виктория Гусакова в комментарии изданию "На пенсии".

В соответствии с п. 14 Постановления №848 "Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретения сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива", жилищная субсидия не назначается (в том числе на следующий период), если кто-либо из членов домохозяйства или член семьи лица из состава домохозяйства на 1 число месяца, с которого назначается жилищная субсидия, имеет в собственности транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее пяти лет (кроме мопеда и прицепа).

Наличие транспортных средств указывается в декларации. На основании данных технического паспорта будет определено, имеет ли лицо право на субсидию. Таким образом, гражданин может подать документы для назначения субсидии, а соответствующий орган рассмотрит их и примет решение о предоставлении пособия.

Кроме того, есть несколько случаев, при которых субсидию не назначат. В частности, это произойдет, если кто-либо из состава домохозяйства или член семьи лица из состава домохозяйства в течение 12 месяцев до месяца обращения за назначением жилищной субсидии (или назначения жилищной субсидии без обращения) осуществил:

покупку земельного участка, квартиры (дома), другого недвижимого имущества, транспортного средства (механизма) на сумму, которая на дату проведения операции превышает 50 тысяч гривен;

операции по покупке безналичной и (или) наличной иностранной валюты, а также банковских металлов на общую сумму, превышающую 50 тысяч гривен.

"Итак, если вы хотите получать субсидию, но не знаете, будет ли вам она назначена при покупке (продаже) имущества, с документами, подтверждающими соглашения, обратитесь за консультацией в Пенсионный фонд", – пояснила она.

Юрист отметила, что жилищная субсидия не предоставляется, если на первое число месяца, с которого назначается субсидия, кто-либо из членов домохозяйства или член семьи лица, входящего в домохозяйство, имеет на банковском депозитном счете (счетах) средства или облигации внутреннего государственного займа на общую сумму свыше 100 тысяч гривен.

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