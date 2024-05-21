Субсидія в Україні: за які покупки можуть позбавити виплат

Для отримання субсидії українцям необхідно відповідати певним критеріям.

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Українці, нездатні самостійно оплачувати житлово-комунальні послуги, мають можливість подати заявку на отримання субсидії. Однак щоб субсидію було призначено, необхідно відповідати низці певних умов. Про це повідомила юристка Вікторія Гусакова в коментарі виданню "На пенсії".

Відповідно до п. 14 Постанови №848 "Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива", житлову субсидію не призначають (зокрема, на наступний період), якщо будь-хто з членів домогосподарства або член сім'ї особи зі складу домогосподарства на 1 число місяця, із якого призначають житлову субсидію, має у власності транспортний засіб, із року випуску якого минуло менше ніж п'ять років (крім мопеда й причепа та причепа, який не є власником житла).

Наявність транспортних засобів зазначається в декларації. На підставі даних технічного паспорта буде визначено, чи має особа право на субсидію. Так громадянин може подати документи для призначення субсидії, а відповідний орган розгляне їх і ухвалить рішення про надання допомоги.

Є кілька випадків, за яких субсидію не призначать. Зокрема, це станеться, якщо будь-хто зі складу домогосподарства або член сім'ї особи зі складу домогосподарства протягом 12 місяців до місяця звернення за призначенням житлової субсидії (або призначення житлової субсидії без звернення) здійснив:

купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), іншого нерухомого майна, транспортного засобу (механізму) на суму, яка на дату проведення операції перевищує 50 тисяч гривень;

операції з купівлі безготівкової та (або) готівкової іноземної валюти, а також банківських металів на загальну суму, що перевищує 50 тисяч гривень.

"Отже, якщо ви хочете отримувати субсидію, але не знаєте, чи буде вам її призначено під час купівлі (продажу) майна, із документами, що підтверджують угоди, зверніться за консультацією до Пенсійного фонду", — пояснила вона.

Юристка зазначила, що житлову субсидію не надають, якщо на перше число місяця, із якого призначають субсидію, будь-хто з членів домогосподарства або член сім'ї особи, яка входить до домогосподарства, має на банківському депозитному рахунку (рахунках) кошти або облігації внутрішньої державної позики на загальну суму понад 100 тисяч гривень.

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