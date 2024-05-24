Деякі українці можуть отримати субсидію 0 грн: у чому причина

За даними ПФУ, розмір субсидії для кожної сім'ї визначається індивідуально і залежить від сукупного доходу.

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Житлова субсидія надається, якщо існує різниця між вартістю комунальних послуг у межах соціальних норм та обов'язковим платежем домогосподарства. Якщо в результаті розрахунку ця різниця дорівнює нулю або є від'ємною, субсидія становить 0,00 грн. Про це нагадали в Пенсійному фонді.

Субсидія являє собою цільову допомогу, яка надається членам домогосподарства для компенсації витрат на оплату житлово-комунальних послуг, управління багатоквартирним будинком, а також на купівлю скрапленого газу, твердого та рідкого пічного палива.

Як пояснили в джерелі, житлову субсидію призначають, якщо існує різниця між вартістю послуг у межах соціальних нормативів і розміром обов'язкового платежу домогосподарства.

Розмір обов'язкового платежу для кожної сім'ї визначається індивідуально і залежить від сукупного доходу членів домогосподарства, який розраховується на кожного члена сім'ї.

Так, якщо за результатами проведеного розрахунку розмір (різниця) дорівнює нулю або від'ємному значенню, субсидія становить 0,00 гривень.

Це означає, що сума платежу за житлово-комунальні послуги не перевищує обов'язкового розміру, встановленого відповідно до Положення про порядок призначення житлової субсидії. Це Положення було затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року за номером 848 і спрямоване на спрощення процесу надання населенню субсидій для покриття витрат з оплати житлово-комунальних послуг, а також придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

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