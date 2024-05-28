Некоторые пенсионеры в Украине получат 1000 грн прибавки: кто может претендовать на выплаты

Перерасчет происходит задним числом, так как данные статистики поступают с опозданием.

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С начала июня в Украине начнут пересчитывать пенсии с задержкой только для тех, кто решил продолжить работать после выхода на заслуженный отдых. Некоторые граждане Украины могут ожидать дополнительного поступления в размере 1000 гривен. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Украинцы, получающие пенсию в размере 5842 гривны и имеющие 35 лет стажа при выходе на заслуженный отдых, могут претендовать на доплату в размере 1000 гривен в июне. Поскольку данные статистики поступают с задержкой, пересчет происходит задним числом.

В апреле право на перерасчет пенсии имеют те, кто соответствует следующим условиям:

продолжили работать после назначения пенсии;

за время работы получили как минимум 24 месяца дополнительного стажа.

Итак, каждые два года происходит перерасчет пенсии при условии, что на мартовскую дату набрано уже 24 месяца стажа. Пересчитываются выплаты начиная с апреля, однако в апреле и мае пенсия остается на предыдущем уровне. С учетом июня размер пенсии увеличивается, и за два предыдущих месяца сразу же выплачивается доплата.

При наличии 35 лет стажа и пенсии в размере 5842 грн ежемесячная прибавка после перерасчета составит 333 грн. В июне выплатят и повышенную пенсию, и прибавку за апрель и май. Соответственно, пенсия увеличится на 1000 грн. Далее будут выплачивать ежемесячно по 6175,1 грн.

Напомним, 27 мая сообщалось, что пенсионеры в Украине стали получать большие выплаты в мае. Общая сумма, выделенная на пенсионные выплаты, составила 60,9 миллиарда гривен. Кроме того, ПФУ сообщает, что общая численность пенсионеров в Украине на 1 мая 2024 составила 10,159 млн человек, что на 4 тысячи больше, чем месяц назад.

Украинские пенсионеры в возрасте от 70 лет, которые получают выплаты менее 10 340,35 грн, получат дополнительную прибавку к своим пенсиям с 1 мая. Пенсионеры будут получать дополнительные средства ежемесячно после достижения соответствующего возраста. Перерасчет произойдет автоматически.