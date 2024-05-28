Деякі пенсіонери в Україні отримають 1000 грн надбавки: хто може претендувати на виплати

Перерахунок відбувається заднім числом, оскільки дані статистики надходять із запізненням.

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З початку червня в Україні почнуть перераховувати пенсії із затримкою тільки для тих, хто вирішив продовжити працювати після виходу на заслужений відпочинок. Деякі громадяни України можуть очікувати додаткового надходження в розмірі 1000 гривень. Про це повідомили в Пенсійному фонді України.

Українці, які отримують пенсію в розмірі 5842 гривні й мають 35 років стажу під час виходу на заслужений відпочинок, можуть претендувати на доплату в розмірі 1000 гривень у червні. Оскільки дані статистики надходять із затримкою, перерахунок відбувається заднім числом.

У квітні право на перерахунок пенсії мають ті, хто відповідає таким умовам:

продовжили працювати після призначення пенсії;

за час роботи отримали щонайменше 24 місяці додаткового стажу.

Отже, кожні два роки відбувається перерахунок пенсії за умови, що на березневу дату набрано вже 24 місяці стажу. Перераховуються виплати починаючи з квітня, однак у квітні та травні пенсія залишається на попередньому рівні. З урахуванням червня розмір пенсії збільшується, і за два попередні місяці відразу ж виплачується доплата.

За наявності 35 років стажу і пенсії в розмірі 5842 грн щомісячна надбавка після перерахунку становитиме 333 грн. У червні виплатять і підвищену пенсію, і надбавку за квітень та травень. Відповідно пенсія збільшиться на 1000 грн. Далі виплачуватимуть щомісяця по 6175,1 грн.

Нагадаємо, 27 травня повідомлялося, що пенсіонери в Україні почали отримувати більші виплати в травні. Загальна сума, виділена на пенсійні виплати, склала 60,9 мільярда гривень. Крім того, ПФУ повідомляє, що загальна чисельність пенсіонерів в Україні на 1 травня 2024 року становила 10,159 млн осіб, що на 4 тисячі більше, ніж місяць тому.

Українські пенсіонери віком від 70 років, які отримують виплати, менші за 10 340,35 грн, отримають додаткову надбавку до своїх пенсій з 1 травня. Пенсіонери отримуватимуть додаткові кошти щомісяця після досягнення відповідного віку. Перерахунок відбудеться автоматично.