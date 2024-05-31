Перерасчет пенсий в Украине: когда можно получить увеличенные выплаты

Право на перерасчет пенсии определяется приобретенным страховым стажем на 1 марта.

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С начала апреля 2024 года были автоматически пересмотрены выплаты тем пенсионерам, которые продолжили работать после того, как им была назначена пенсия или после последнего пересмотра ее размера. Однако повышение выплат было введено не срвзу же. Об этом пишет пресс-служба ПФУ.

Также повторный расчет произведен для тех, кто достиг 24 месяцев страхового стажа к 1 марта 2024 года, либо для тех, у кого стаж был менее 24 месяцев, но прошло два года с момента назначения или последнего перерасчета пенсии.

Право на такой пересмотр определяется страховым стажем на 1 марта, включая стаж за январь–февраль 2024 года.

Поскольку информация о внесении платежей единого взноса за первый квартал 2024 года была зарегистрирована в Государственном реестре обязательного государственного социального страхования только в мае, пересмотр размеров пенсий для работающих пенсионеров также произошел в тот же месяц.

Также, по данным источника, в июне 2024 года не будет увеличения минимальной пенсии, так как ее величина зависит от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, который определяется на 1 января каждого года и составляет 2,361 гривен в 2024 году.

В результате весенней индексации минимальная пенсия была увеличена на 364 гривны, достигнув отметки в 2 725 гривен. Этот размер выплачивается пенсионерам, достигшим возраста 65 лет, но не набравшим необходимого страхового стажа.

Относительно минимальных размеров пенсий для других категорий пенсионеров с 1 марта 2024 года:

до 70 лет с полным стажем (30/35 лет) и лица с инвалидностью I группы без учета возраста и стажа получают минимум 2 980 гривен;

в возрасте от 70 до 80 лет с полным страховым стажем (30/35 лет) имеют право на минимальную пенсию в размере 3 240 гривен;

старше 80 лет со страховым стажем 20/25 лет получают минимальную пенсию 3 370 гривен.

Напомним, некоторые пенсионеры не имеют права на индексацию своих выплат в соответствии с законодательством.

Ранее в Пенсионном Фонде рассказали, что некоторые граждане могут выйти на пенсию досрочно.