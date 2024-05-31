Перерахунок пенсій в Україні: коли можна отримати збільшені виплати

Право на перерахунок пенсії визначається набутим страховим стажем на 1 березня.

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З початку квітня 2024 року було автоматично переглянуто виплати тим пенсіонерам, які продовжили працювати після того, як їм було призначено пенсію або після останнього перегляду її розміру. Однак підвищення виплат було запроваджено не одразу ж. Про це пише пресслужба ПФУ.

Також повторний розрахунок зроблено для тих, хто досяг 24 місяців страхового стажу до 1 березня 2024 року, або для тих, у кого стаж був меншим за 24 місяці, але минуло два роки з моменту призначення або останнього перерахунку пенсії.

Право на такий перегляд визначається страховим стажем на 1 березня, включно зі стажем за січень–лютий 2024 року.

Оскільки інформація про внесення платежів єдиного внеску за перший квартал 2024 року була зареєстрована в Державному реєстрі обов'язкового державного соціального страхування тільки в травні, перегляд розмірів пенсій для працюючих пенсіонерів також відбувся того ж місяця.

Також, за даними джерела, у червні 2024 року не буде збільшення мінімальної пенсії, тому що її величина залежить від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, який визначають на 1 січня кожного року і який становить 2,361 гривні у 2024 році.

Унаслідок весняної індексації мінімальну пенсію було збільшено на 364 гривні, сягнувши позначки у 2 725 гривень. Цей розмір виплачується пенсіонерам, які досягли віку 65 років, але не набрали необхідного страхового стажу.

Щодо мінімальних розмірів пенсій для інших категорій пенсіонерів з 1 березня 2024 року:

до 70 років з повним стажем (30/35 років) та особи з інвалідністю I групи без урахування віку і стажу отримують мінімум 2 980 гривень;

віком від 70 до 80 років із повним страховим стажем (30/35 років) мають право на мінімальну пенсію в розмірі 3 240 гривень;

старше 80 років зі страховим стажем 20/25 років отримують мінімальну пенсію 3 370 гривень.

Нагадаємо, деякі пенсіонери не мають права на індексацію своїх виплат відповідно до законодавства.

Раніше в Пенсійному Фонді розповіли, що деякі громадяни можуть вийти на пенсію достроково.