Серьезно пострадали две ТЭС: в ДТЭК рассказали о ситуации после ночной атаки россиян

Россияне уже неоднократно атаковали объекты ДТЭК. Восстановление, считает исполнительный директор энергетической компании Дмитрий Сахарук, потребует много времени и средств.

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Из-за российского обстрела сегодня ночью достаточно серьезно пострадало оборудование двух теплоэлектростанций. Об этом во время телемарафона сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

По его словам, станции ДТЭК, которые получили повреждения, становились "мишенями" и во время предыдущих атак также. Он сообщил, что сегодняшняя атака россиян стала уже шестой на объекты энергетической компании.

"Станции прекратили работу, нет пострадавших энергетиков, но очень серьезное разрушение оборудования, которое потребует очень много времени и средств для того, чтобы восстановиться", — рассказал Сахарук, добавив, что частично восстановление работы все же возможно.

Также он сообщил, что на станциях только недавно потушили пожары и после обследования объектов саперами, начнется разбор завалов. Уже после этого надо смотреть, что можно восстановить и запустить в работу

Кроме того, Сахарук отметил, что в результате атаки россиян пострадали не только теплоэлектростанции ДТЭК, но и объекты солнечной генерации и гидрогенерации. Поэтому, предупредил он, поскольку потеряно много мощностей, ограничение потребителей не исключено даже в выходные дни.

Отметим, как сообщили в "Укрэнерго", сегодня ограничения для потребителей будут действовать с 18 часов вечера до полуночи.