Серйозно постраждалі дві ТЕС: в ДТЕК розповіли про ситуацію після нічної атаки росіян

Росіяни вже неодноразово атакували об'єкти ДТЕК. Відновлення, вважає виконавчий директор енергетичної компанії Дмитро Сахарук, потребуватиме багато часу та коштів.

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Через російський обстріл сьогодні вночі досить серйозно постраждало обладнання двох теплоелектростанцій. Про це під час телемарафону повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

За його словами, станції ДТЕК, які отримали пошкодження, ставали "мішенями" й під час попередніх атак також. Він повідомив, що сьогоднішня атака росіян стала вже шостою на об'єкти енергетичної компанії.

"Станції припинили роботу, немає постраждалих енергетиків, але дуже серйозна руйнація обладнання, яка буде потребувати дуже багато часу та коштів для того, щоб відновитися", — розповів Сахарук, додавши, що частково відновлення роботи все ж можливе.

Також він повідомив, що на станціях лише нещодавно загасили пожежі й після обстеження об'єктів саперами, розпочнеться розбір завалів. Вже після цього треба дивитися, що можна відновити та запустити в роботу

Окрім того, Сахарук зазначив, що внаслідок атаки росіян постраждали не лише теплоелектростанції ДТЕК, а й об'єкти сонячної генерації та гідрогенерації. Тому, попередив він, оскільки втрачено багато потужностей, обмеження споживачів не виключено навіть у вихідні дні.

Зазначимо, як повідомили в "Укренерго", сьогодні обмеження для споживачів діятимуть з 18 години вечора до півночі.