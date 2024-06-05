Превысили лимиты: с 5 июня "Укрэнерго" вводит аварийные отключения в 12 областях
По информации "Укрэнерго", после того, как области выйдут из определенных лимитов потребления, аварийные отключения отменят.
По причине превышения лимитов потребления электроэнергии с 20:40 5 июня вводятся аварийные отключения почти в половине областей Украины. Об этом сообщает "Укрэнерго".
Области, в которых вводятся аварийные отключения:
- Харьковская;
- Сумская;
- Киевская;
- Черкасская;
- Черниговская;
- Ивано-Франковская;
- Ровенская;
- Волынская;
- Львовская;
- Одесская;
- Запорожская;
- Кировоградская.
Сообщается о возможных перебоях в энергоснабжении некоторых объектов критически важной инфраструктуры. Но после того, как области выйдут из определенных лимитов потребления, аварийные отключения отменят, уточнили представители компании.
Напомним, что в YASNO назвали причину, по которой в Киеве отключения электроэнергии длятся дольше, чем в среднем по Украине. Гендиректор компании Сергей Коваленко заявил, что в силу значительного количества объектов инфраструктуры на территории столицы отключения продолжаются дольше, чем в других регионах и населенных пунктах.
Также сообщалось, что, по данным Financial Times, украинцам, возможно, предстоит проводить большую часть дня без электричества. Электроэнергия будет доступна в течение 2-4 часов. Журналисты отмечают, что в ходе недавних обстрелов были атакованы тепловые и гидроэлектростанции, ремонт которых сложнее и обходится дороже.