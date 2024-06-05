Превысили лимиты: с 5 июня "Укрэнерго" вводит аварийные отключения в 12 областях

По информации "Укрэнерго", после того, как области выйдут из определенных лимитов потребления, аварийные отключения отменят.

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По причине превышения лимитов потребления электроэнергии с 20:40 5 июня вводятся аварийные отключения почти в половине областей Украины. Об этом сообщает "Укрэнерго".

Области, в которых вводятся аварийные отключения:

Харьковская;

Сумская;

Киевская;

Черкасская;

Черниговская;

Ивано-Франковская;

Ровенская;

Волынская;

Львовская;

Одесская;

Запорожская;

Кировоградская.

Предупреждение об отключении электроэнергии

Сообщается о возможных перебоях в энергоснабжении некоторых объектов критически важной инфраструктуры. Но после того, как области выйдут из определенных лимитов потребления, аварийные отключения отменят, уточнили представители компании.

Напомним, что в YASNO назвали причину, по которой в Киеве отключения электроэнергии длятся дольше, чем в среднем по Украине. Гендиректор компании Сергей Коваленко заявил, что в силу значительного количества объектов инфраструктуры на территории столицы отключения продолжаются дольше, чем в других регионах и населенных пунктах.

Также сообщалось, что, по данным Financial Times, украинцам, возможно, предстоит проводить большую часть дня без электричества. Электроэнергия будет доступна в течение 2-4 часов. Журналисты отмечают, что в ходе недавних обстрелов были атакованы тепловые и гидроэлектростанции, ремонт которых сложнее и обходится дороже.