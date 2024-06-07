Что будет предпринимателю за неуплату налогов: эксперт назвала последствия для бизнеса

Если суд сумеет доказать, что неуплата налогов была преднамеренной, то ФЛП грозит штраф и лишение права заниматься предпринимательством.

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С конца 2023 года в Украине действует Закон об отмене моратория на налоговые проверки. Так, предпринимателей могут наказать за неуплату налогов. Об этом заявила юрист практики корпоративного и налогового права Axon Partners Ирина Мельникович в комментарии изданию Forbes.

Так, по ее словам, для привлечения к уголовной ответственности по статье об уклонении необходимо, чтобы сумма неуплаченных налогов составила более 4 млн 542 тыс. грн. При этом правоохранительным органам необхимо будет доказать, что неуплата налогов была преднамеренной.

"Если до привлечения к ответственности ФЛП успеет уплатить необходимые налоги, сборы, начисленные финансовые санкции и пеню, то уголовной ответственности можно избежать", — добавляет Ирина Мельникович.

По словам юриста, за 2023 год Бюро экономической безопасности передало в суд около 66 дел лиц, которые уклонились от выплаты налогов.

При этом, Ирина Мельникович отметила, что бизнесмен, ведущий нелегальный бизнес, может получить штраф от 85 тыс. грн до 170 тыс. грн.

Кроме того, суд может лишить фигуранта права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет. При этом учитываются и отягчающие обстоятельства — уклонение в особо больших размерах.

Напомним, как ранее писал Фокус, более половины (53%) украинцев признались, что их доходы уменьшились, а из них 30% говорят, что уровень доходов снизился существенно. Также недавно в Кабмине объяснили, в каких специалистах будет нуждаться Украина через пять лет.

А с 1 апреля минимальная зарплата в Украине в соответствии с бюджетом на 2024 год выросла на 900 гривен и составляет 8 тысяч гривен ежемесячно.