Що буде підприємцю за несплату податків: експерт назвала наслідки для бізнесу

Якщо суд зуміє довести, що несплата податків була навмисною, то ФОП загрожує штраф і позбавлення права займатися підприємництвом.

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З кінця 2023 року в Україні діє Закон про скасування мораторію на податкові перевірки. Так, підприємців можуть покарати за несплату податків. Про це заявила юрист практики корпоративного та податкового права Axon Partners Ірина Мельникович у коментарі виданню Forbes.

Так, за її словами, для притягнення до кримінальної відповідальності за статтею про ухилення необхідно, щоб сума несплачених податків становила понад 4 млн 542 тис. грн. При цьому правоохоронним органам необхідно буде довести, що несплата податків була навмисною.

"Якщо до притягнення до відповідальності ФОП встигне сплатити необхідні податки, збори, нараховані фінансові санкції та пеню, то кримінальної відповідальності можна уникнути", — додає Ірина Мельникович.

За словами юриста, за 2023 рік Бюро економічної безпеки передало до суду близько 66 справ осіб, які ухилилися від виплати податків.

При цьому, Ірина Мельникович зазначила, що бізнесмен, який веде нелегальний бізнес, може отримати штраф від 85 тис. грн до 170 тис. грн.

Крім того, суд може позбавити фігуранта права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років. При цьому враховуються й обтяжувальні обставини — ухилення в особливо великих розмірах.

Нагадаємо, як раніше писав Фокус, більше половини (53%) українців зізналися, що їхні доходи зменшилися, а з них 30% кажуть, що рівень доходів знизився істотно. Також нещодавно в Кабміні пояснили, яких фахівців потребуватиме Україна через п'ять років.

А з 1 квітня мінімальна зарплата в Україні відповідно до бюджету на 2024 рік зросла на 900 гривень і становить 8 тисяч гривень щомісяця.