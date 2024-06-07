Роботодавці можуть експлуатувати співробітників: у податковій розповіли, хто в зоні ризику

Робота без офіційного оформлення не гарантує гідні умови праці та виконання усних домовленостей.

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Незадекларована праця обмежує права працівників, даючи змогу роботодавцям чинити на них необмежений тиск і примушувати до праці на своїх умовах. До того ж робота "всерую" позбавляє співробітників безлічі соціальних гарантій. Про це розповіли в Держподатковій службі (ДПС).

Там наголосили, що працівники без належним чином оформлених трудових відносин також втрачають право на:

гідні умови праці;

захист своїх трудових інтересів.

"Погодилися працювати без трудового договору? Не чекайте хороших умов праці та виконання усних угод. Вас можуть необґрунтовано оштрафувати, звільнити без попередження, не оплатити лікарняний або компенсацію при нещасному випадку. І не розраховуйте на гідну пенсію в старості", — попередили в ДПС.

Водночас відсутність гарантій у трудових відносинах призводить до поганих умов праці, а також:

штрафів;

"відсутності упевненості в завтрашньому дні та соціальному захисті";

трудової експлуатації.

Нагадаємо, як раніше писав Фокус, більше половини (53%) українців зізналися, що їхні доходи зменшилися, а з них 30% кажуть, що рівень доходів знизився істотно. Також нещодавно в Кабміні пояснили, яких фахівців потребуватиме Україна через п'ять років.

А з 1 квітня мінімальна зарплата в Україні відповідно до бюджету на 2024 рік зросла на 900 гривень і становить 8 тисяч гривень щомісяця.