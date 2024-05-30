Можна отримувати від 70 тисяч: найбільш високооплачувані вакансії в Україні

Експерти зазначають, що повномасштабне вторгнення ЗС РФ спровокувало масштабний дефіцит кадрів, який зачепив усі галузі економіки.

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В Україні зарплату понад 70 тисяч гривень насамперед отримують військові та програмісти. Найбільша середня зарплата у розробників на мові програмування Go — 97,5 тисяч гривень. Про це йдеться в матеріалі видання Oboz.ua з посиланням на дані великого кадрового порталу.

Середня зарплата в Україні, за даними цього ж порталу, становить 20 тисяч гривень. Щодо інших професій, то українці можуть отримувати такі зарплати:

Golang developer — 97 500 грн;

C++ developer — 80 000 грн;

IOS developer — 75 000 грн;

танкіст — 72 000 грн;

дешифрувальник — 70 500 грн;

навідник — 70 100 грн;

снайпер — 70 100 грн;

вогнеметник — 70 100 грн;

артилерист — 70 100 грн;

бойовий медик — 70 000 грн.

У матеріалі зазначають, що до початку повномасштабної війни в Україні на популярних кадрових сайтах кількість резюме приблизно вдвічі перевищувала кількість вакансій. Таке співвідношення давало роботодавцям можливість обирати з безлічі кандидатів, хоча навіть тоді за цінних співробітників велася боротьба. Насправді, деякі українці розміщували резюме, щоб стежити за ситуацією на ринку праці та знаходити вигідніші пропозиції.

Наприклад, у квітні 2021 року на 48,2 тисячі вакансій припадало 99,3 тисячі резюме. У лютому 2022 року ситуація різко змінилася: кількість вакансій тимчасово скоротилася в 10 разів, і на одну вакансію стало припадати понад 11 резюме.

У липні кількість резюме досягла піку в 152,8 тисячі, тоді як кількість вакансій скоротилася до менш ніж 20 тисяч. Знайти роботу стало вкрай складно.

Але потім, за словами журналістів, ситуація змінилася, і тепер ринок розвернувся на 180 градусів: на 62 тисячі вакансій припадає 67 тисяч резюме. Співвідношення майже один до одного вказує на те, що деяким роботодавцям буде вкрай складно знайти співробітників. Широкомасштабний дефіцит кадрів торкнувся всіх секторів економіки. Такої нестачі працівників в Україні ще не спостерігалося.

Нагадаємо, що з 1 квітня мінімальна зарплата в Україні відповідно до бюджету на 2024 рік зросла на 900 гривень і становить 8 тисяч гривень щомісяця.

Раніше Фокус дізнався, як компанії долають брак кадрів і які зарплати цієї весни пропонують фахівцям з потрібним компаніям досвідом.