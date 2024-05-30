Можно получать от 70 тысяч: самые высокооплачиваемые вакансии в Украине

Эксперты отмечают, что полномасштабное вторжение ВС РФ спровоцировало масштабный дефицит кадров, который затронул все отрасли экономики.

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В Украине зарплату свыше 70 тысяч гривен в первую очередь получают военные и программисты. Наибольшая средняя зарплата у разработчиков на языке программирования Go – 97,5 тысяч гривен. Об этом говорится в материале издания Oboz.ua со ссылкой на данные обширного кадрового портала.

Средняя зарплата в Украине, по данным этого же портала, составляет 20 тысяч гривен. Что касается других профессий, то украинцы могут получать следующие зарплаты:

Golang developer – 97 500 грн;

C++ developer – 80 000 грн;

IOS developer – 75 000 грн;

танкист – 72 000 грн;

дешифровщик – 70 500 грн;

наводчик – 70 100 грн;

снайпер – 70 100 грн;

огнеметчик – 70 100 грн;

артиллерист – 70 100 грн;

боевой медик – 70 000 грн.

В материале отмечают, что до начала полномасштабной войны в Украине на популярных кадровых сайтах количество резюме примерно вдвое превышало количество вакансий. Такое соотношение давало работодателям возможность выбирать из множества кандидатов, хотя даже тогда за ценных сотрудников велась борьба. В действительности, некоторые украинцы размещали резюме, чтобы следить за ситуацией на рынке труда и находить более выгодные предложения.

Например, в апреле 2021 года на 48,2 тысячи вакансий приходилось 99,3 тысячи резюме. В феврале 2022 года ситуация резко изменилась: количество вакансий временно сократилось в 10 раз, и на одну вакансию стало приходиться более 11 резюме.

В июле количество резюме достигло пика в 152,8 тысячи, в то время как количество вакансий сократилось до менее чем 20 тысяч. Найти работу стало крайне сложно.

Но затем, по словам журналистов, ситуация изменилась, и теперь рынок развернулся на 180 градусов: на 62 тысячи вакансий приходится 67 тысяч резюме. Соотношение почти один к одному указывает на то, что некоторым работодателям будет крайне сложно найти сотрудников. Широкомасштабный дефицит кадров затронул все сектора экономики. Такой нехватки работников в Украине еще не наблюдалось.

Напомним, что с 1 апреля минимальная зарплата в Украине в соответствии с бюджетом на 2024 год выросла на 900 гривен и составляет 8 тысяч гривен ежемесячно.

Ранее Фокус узнал, как компании преодолевают нехватку кадров и какие зарплаты этой весной предлагают специалистам с нужным компаниям опытом.