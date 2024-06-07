Работодатели могут эксплуатировать сотрудников: в налоговой рассказали, кто в зоне риска

Работа без официального оформления не гарантирует достойные условия труда и исполнение устных договоренностей.

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Незадекларированный труд ущемляет права работников, позволяя работодателям оказывать на них неограниченное давление и принуждать к труду на своих условиях. К тому же работа "всерую" лишает сотрудников множества социальных гарантий. Об этом рассказали в Госналоговой службе (ГНС).

Там подчеркнули, что работники без должным образом оформленных трудовых отношений также теряют право на:

достойные условия труда;

защиту своих трудовых интересов.

"Согласились работать без трудового договора? Не ждите хороших условий труда и выполнения устных соглашений. Вас могут необоснованно оштрафовать, уволить без предупреждения, не оплатить больничный или компенсацию при несчастном случае. И не рассчитывайте на достойную пенсию в старости", – предупредили в ГНС.

В то же время отсутствие гарантий в трудовых отношениях приводит к плохим условиям труда, а также:

штрафам;

"отсутствию уверенности в завтрашнем дне и социальной защите";

трудовой эксплуатации.

Напомним, как ранее писал Фокус, более половины (53%) украинцев признались, что их доходы уменьшились, а из них 30% говорят, что уровень доходов снизился существенно. Также недавно в Кабмине объяснили, в каких специалистах будет нуждаться Украина через пять лет.

А с 1 апреля минимальная зарплата в Украине в соответствии с бюджетом на 2024 год выросла на 900 гривен и составляет 8 тысяч гривен ежемесячно.