Финансовая помощь переселенцам: могут ли ее получить ВПЛ, которые эвакуировались повторно

Для того чтобы получить пособие при повторной эвакуации, переселенцам необходимо обратиться непосредственно в ЦПАУ.

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Из-за начала полномасштабной войны многие жители Украины вынуждены были покинуть свои дома и переселиться в более безопасные районы страны, став внутренне перемещенными лицами. Такие люди имеют право на выплаты ВПЛ даже при повторной эвакуации из опасных регионов. Об этом сообщают специалисты "Юридического советчика для ВПЛ".

При эвакуации из опасных регионов семьи имеют право на получение помощи на проживание ВПЛ как при первичном перемещении, так и повторно, если такое перемещение осуществляется:

с территории, на которой объявлена обязательная эвакуация после 1 августа 2023 г., если человек включен в перечень лиц, которых обязательно/принудительно эвакуируют. Нужно обязательно обратиться в ОВА для включения в перечень лиц, которые обязательно/принудительно эвакуированы, даже в случае самостоятельной эвакуации или с помощью благотворительных, общественных организаций. Обратиться можно по средствам телефонной/почтовой/электронной связи;

с территории, на которой ведутся боевые действия или временно оккупированных РФ, которая включена в Перечень;

по возвращении домой жилье человека было уничтожено или повреждено до степени непригодности к проживанию. Информация о соответствующем факте должна быть внесена в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества (при технической возможности) или уполномоченный орган должен подать документальное подтверждение.

При этом юристы отмечают, что помощь назначается на семью.

Обратиться за выплатами впервые можно как онлайн (приложение "Дія"), так и непосредственно – в ЦПАУ, орган социальной защиты населения, исполнительный орган сельского, поселкового, городского совета. В случае повторного обращения на семью онлайн обращение недоступно.

Напомним, что украинские пенсионеры в возрасте от 70 лет, которые получают выплаты менее 10 340,35 грн, получат дополнительную прибавку к своим пенсиям с 1 мая. Пенсионеры будут получать дополнительные средства ежемесячно после достижения соответствующего возраста. Перерасчет произойдет автоматически.