"Нужно готовиться": зимой может быть только по 5-6 часов света в день, — ДТЭК (видео)

По словам гендиректора компании Yasno Сергея Коваленко, главное, от чего будет зависеть электроснабжение в зимний период — удастся ли физически увеличить импорт электроэнергии.

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Время, в течение которого жителям Украины придется оставаться без света зимой, будет зависеть от того, сколько поврежденных объектов энергетики восстановят, а также от импорта электроэнергии и погодных условий. Об этом заявил генеральный директор компании Yasno, входящей в группу ДТЭК, Сергей Коваленко на YouTube-канале Business Breakfast.

"Два главных вопроса — наличие физически этого оборудования, второй вопрос — монтаж, это очень непростой вопрос. Дело в подключении, настройке и прочем. Но если озвучат, значит есть план", — сказал он.

Главное, от чего будет зависеть электроснабжение в зимний период — удастся ли увеличить физическую возможность импорта электроэнергии. По словам Коваленко, до конца лета или начала отопительного сезона должна увеличиться физическая возможность для импорта.

"Во-вторых, все атомные блоки ремонтируются сейчас, чтобы все работало зимой", — сказал он, добавив, что поврежденные объекты по возможности будут отремонтированы.

Коваленко напомнил, что зимой пик потребления электроэнергии выше, чем летом. Чем ниже температура, тем выше расход ресурсов на отопление.

Сергея Коваленко — о доступности электричества для граждан

"Если будет -15 и больше, это для нас будет плохо", — объяснил он.

Зимой генерационный дефицит может составить 30-35%. У потребителей может быть только 6-5 часов света в день и к этому нужно готовиться. Но в конце августа прогноз на зиму обновят.

Напомним, что 10 июня в Кабмине анонсировали, что свет будут отключать по-новому.

Также сообщалось о том, могут ли в Украине повысить цену электроэнергии для бытовых потребителей еще раз.