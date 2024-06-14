"Потрібно готуватися": взимку може бути тільки по 5-6 годин світла на день, — ДТЕК (відео)

За словами гендиректора компанії Yasno Сергія Коваленка, головне, від чого залежатиме електропостачання в зимовий період — чи вдасться фізично збільшити імпорт електроенергії.

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Час, протягом якого жителям України доведеться залишатися без світла взимку, залежатиме від того, скільки пошкоджених об'єктів енергетики відновлять, а також від імпорту електроенергії та погодних умов. Про це заявив генеральний директор компанії Yasno, що входить до групи ДТЕК, Сергій Коваленко на YouTube-каналі Business Breakfast.

"Два головних питання — наявність фізично цього обладнання, друге питання — монтаж, це дуже непросте питання. Справа в підключенні, налаштуванні та іншому. Але якщо озвучать, значить є план", — сказав він.

Головне, від чого залежатиме електропостачання в зимовий період — чи вдасться збільшити фізичну можливість імпорту електроенергії. За словами Коваленка, до кінця літа або початку опалювального сезону має збільшитися фізична можливість для імпорту.

"По-друге, всі атомні блоки ремонтуються зараз, щоб усе працювало взимку", — сказав він, додавши, що пошкоджені об'єкти, якщо це можливо, будуть відремонтовані.

Коваленко нагадав, що взимку пік споживання електроенергії вищий, ніж улітку. Що нижча температура, то вища витрата ресурсів на опалення.

Сергія Коваленка — про доступність електрики для громадян

"Якщо буде -15 і більше, це для нас буде погано", — пояснив він.

Взимку генераційний дефіцит може становити 30-35%. У споживачів може бути тільки 6-5 годин світла на день і до цього потрібно готуватися. Але наприкінці серпня прогноз на зиму оновлять.

Нагадаємо, що 10 червня в Кабміні анонсували, що світло відключатимуть по-новому.

Також повідомлялося про те, чи можуть в Україні підвищити ціну електроенергії для побутових споживачів ще раз.