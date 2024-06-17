Выплата алиментов на ребенка: могут ли их взыскать с военнослужащего

Минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка составляет не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Related video

Несмотря на полномасштабную войну в Украине продолжают выплачивать алименты на детей, так как закон обязывает родителей обеспечивать содержание своих детей до достижения ими совершеннолетия. Об этом заявили специалисты "Бесплатной юридической помощи".

Там напомнили, что финансовое обеспечение военнослужащих включает следующие компоненты:

ежемесячные основные виды денежного довольствия (должностный оклад; оклад по воинскому званию; надбавка за выслугу лет);

ежемесячные дополнительные виды денежного довольствия (надбавки; доплаты);

единовременные дополнительные виды денежного довольствия (вознаграждение, а также дополнительное вознаграждение на период действия военного положения).

Из военнослужащих алименты удерживаются из всех видов финансового обеспечения, включая другие выплаты, предусмотренные законодательством, такие как дополнительное вознаграждение, выплачиваемое в период военного положения. Исключение составляют временные выплаты и другие случаи, определенные законом.

Если алименты взыскиваются принудительно на основании документов, выданных государственным или частным исполнителем, взыскатель может написать заявление исполнителю, уведомляя о том, что должник мобилизован на военную службу, указав номер воинской части, если таковой известен.

Расчет алиментов

Судом решается, каким образом будут выплачиваться алименты на содержание ребенка: в процентном соотношении от дохода матери или отца ребенка, либо в виде фиксированной денежной суммы, выбираемой одним из родителей или другими законными представителями ребенка, с которыми он проживает.

Родитель или другие законные представители ребенка, с которым ребенок проживает, могут обратиться в суд с заявлением о выдаче судебного приказа о взыскании алиментов в определенном размере:

на одного ребенка — одной четверти;

на двоих детей — одной трети;

на троих и более детей – половины заработка (дохода) плательщика алиментов (военного), но не более десяти прожиточных минимумов на ребенка соответствующего возраста на каждого ребенка.

Алименты на одного ребенка не могут быть менее 50% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста, установленного законодательством.

Гарантированный размер алиментов на одного ребенка представляет собой минимальную сумму, которую должен выплачивать отец или мать в случае низких доходов. Рекомендуемый размер определяется судом и зависит от достаточности доходов плательщика алиментов.

Минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка составляет:

в возрасте до 6 лет — 1281,50 грн;

на ребенка в возрасте от 6 до 18 лет — 1598,00 грн.

Максимальный размер алиментов не может превышать 10 прожиточных минимумов:

до 6 лет — 25 630 грн;

от 6 до 18 лет — 31 960 грн.

Фокус ранее писал, зачем нардепы предлагают военнообязанным мужчинам за границей отказаться от гражданства.

Также Фокус отмечал, что некоторые сотрудники ТЦК грозят штрафами тем, кто за последние пять лет не проходил ВВК.