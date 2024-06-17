Виплата аліментів на дитину: чи можуть їх стягнути з військовослужбовця

Мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину становить не менше 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

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Попри повномасштабну війну в Україні продовжують виплачувати аліменти на дітей, оскільки закон зобов'язує батьків забезпечувати утримання своїх дітей до досягнення ними повноліття. Про це заявили фахівці "Безоплатної юридичної допомоги".

Там нагадали, що фінансове забезпечення військовослужбовців включає такі компоненти:

щомісячні основні види грошового забезпечення (посадовий оклад; оклад за військовим званням; надбавка за вислугу років);

щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки; доплати);

одноразові додаткові види грошового забезпечення (винагорода, а також додаткова винагорода на період дії воєнного стану).

З військовослужбовців аліменти утримуються з усіх видів фінансового забезпечення, включно з іншими виплатами, передбаченими законодавством, як-от додаткова винагорода, що виплачується в період воєнного стану. Виняток становлять тимчасові виплати та інші випадки, визначені законом.

Якщо аліменти стягуються примусово на підставі документів, виданих державним або приватним виконавцем, стягувач може написати заяву виконавцю, повідомляючи про те, що боржника мобілізовано на військову службу, зазначивши номер військової частини, якщо такий відомий.

Розрахунок аліментів

Судом вирішується, у який спосіб виплачуватимуться аліменти на утримання дитини: у відсотковому співвідношенні від доходу матері або батька дитини, або у вигляді фіксованої грошової суми, що обирається одним із батьків або іншими законними представниками дитини, з якими вона проживає.

Батько або інші законні представники дитини, з яким дитина проживає, можуть звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів у певному розмірі:

на одну дитину — однієї чверті;

на двох дітей — однієї третини;

на трьох і більше дітей — половини заробітку (доходу) платника аліментів (військового), але не більш як десять прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку на кожну дитину.

Аліменти на одну дитину не можуть бути меншими за 50% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку, встановленого законодавством.

Гарантований розмір аліментів на одну дитину являє собою мінімальну суму, яку повинен виплачувати батько або мати в разі низьких доходів. Рекомендований розмір визначається судом і залежить від достатності доходів платника аліментів.

Мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину становить:

віком до 6 років — 1281,50 грн;

на дитину віком від 6 до 18 років — 1598,00 грн.

Максимальний розмір аліментів не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів:

до 6 років — 25 630 грн;

від 6 до 18 років — 31 960 грн.

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