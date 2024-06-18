Отключение электроэнергии в Украине: когда и почему не будет электричества 18 июня

Украинцы меньше страдают от отключений света благодаря тому, что возобновил работу один из атомных реакторов, пояснил генеральный директор Yasno. Не смотря на это, жители некоторых районов Киева могут сидеть без света по 11 часов в сутки.

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18 июня в Украине введут стабилизационные отключения электроэнергии. Причина введения графика стабилизационных отключений в разных регионах страны — повышение температуры и рост нагрузки, с которым не справляется системы. О ситуации в энергетике рассказали на странице Facebook НЭК "Укрэнерго".

В заметке указывается, что в течение 18 июня будут применяться почасовые отключения по всей Украине. Они будут продолжаться на протяжении всех суток. Причина подобной ситуации — жара и начало рабочей недели. Из-за этих факторов система генерации, поврежденная российскими воздушными ударами, не справляется с нагрузками, объяснили в "Укрэнерго".

Энергетики также отметили, что объекты критической инфраструктуры выключать не будут.

Отключение света — "Укрэнерго" о ситуации 18 июня Фото: Скриншот

Отключение электроэнергии в Украине — детали

В Telegram-канале компании ДТЭК подтвердили, что в течение суток будут действовать стабилизационные отключения. График отключений в Киеве можно увидеть на портале Yasno. На момент публикации статьи свет гарантированно будет выключаться на четыре часа через каждые пять часов. Кроме того, возможны и более длительное исчезновение света — еще "плюс" два часа к гарантированным четырем без электричества, свидетельствует информация на портале.

Отключение света — Yasno о ситуации в Киеве 18 июня Фото: Скриншот

Угрожающую ситуацию также подтвердил генеральный директор Yasno Сергей Коваленко. Вечером 17 июня топ-менеджер опубликовал сообщение, в котором предупредил об отключениях на протяжении всей недели — с 17 по 21 июня (рабочие дни). По его словам, продолжительность отключений на прошлой неделе была в четыре раза меньше, чем на позапрошлой. Он надеется, что эта тенденция сохранится и в дальнейшем. Причина улучшения — возобновление работы одного атомного реактора, который ранее был на ремонте.

Отключение света — Сергей Коваленко о ситуации в энергетике 18 июня Фото: Скриншот

Чтобы понять, будут ли отключать электроснабжение в других регионах, можно посетить порталы облэнерго.

Отметим, 17 мая советник премьер-министра Украины по вопросам энергетики Юрий Бойко заявил о новациях в системе энергоснабжения. По словам чиновника, планируют принять решение, благодаря которому бытовые потребители не будут находиться на одной линии с объектами критической инфраструктуры.

Напоминаем, в мае эксперты Центра исследования энергетики рассказали, сколько лет Украина будет восстанавливать объекты генерации и транспортировки электроэнергии, поврежденные ударами ВС РФ весной 2024 года. Тем временем руководители энергокомпаний объяснили, как украинцы будут жить во время отключений зимой 2024-2025 гг.