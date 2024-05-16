В Украине будет дефицит электроэнергии еще два года, — Центр исследования энергетики

Директор Александр Харченко подтвердил, что в Украине "откровенный дефицит" генерирующих мощностей. Он предупредил, что быстро решить эти проблемы не удастся.

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Обстрелы ВС РФ вызвали в Украине серьезные проблемы с электрогенерацией. На полное восстановление понадобятся годы. Об этом во время брифинга 16 мая сообщил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

"Мы находимся в сложной ситуации. У нас откровенный дефицит генерирующих мощностей", — подчеркнул он.

Эксперт отметил, что высоковольтные сети в Украине находятся сейчас в лучшем состоянии, если сравнивать их с генерирующими мощностями. По его словам, долгосрочных угроз с этой стороны "значительно меньше", чем проблем с генерацией.

"И, к сожалению, эти проблемы с генерацией быстро решить не удастся. Даже если определенную часть тех повреждений, которые были нанесены, удастся в ближайшее время устранить и восстановить работу отдельных энергоблоков, то, в целом, мой личный прогноз, что мы будем жить с дефицитом электроэнергии следующие два года и это будет просто нормальным состоянием для украинской энергосистемы", — заявил Харченко.

Брифинг о ситуации с энергетикой в Украине (комментарий Александра Харченко — с 3:02)

Напомним, 15 мая в ДТЭК предупредили, что в Украине снова начали действовать графики отключений света. Энергетики объяснили, что чрезвычайно сложная ситуация в системе связана с обстрелами ВС РФ. В компании заверили, что специалисты пытаются стабилизировать ситуацию как можно быстрее, и призвали граждан потреблять свет "разумно".

Министр энергетики Герман Галущенко также призвал украинцев экономить электричество, спрогнозировав очень сложную зиму. Он отметил, что в любой другой стране при потере таких объемов мощности произошел бы тотальный блэкаут.